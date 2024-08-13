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4.4地震 巴市府水管爆裂 有人困電梯 幸無傷亡報告

記者張庭瑜／巴沙迪那報導
巴沙迪那市政廳前拉起封鎖線，據市府人員表示，建築內有漏水情況。（記者張庭瑜／攝影）
巴沙迪那市政廳前拉起封鎖線，據市府人員表示，建築內有漏水情況。（記者張庭瑜／攝影）

加州12日中午約12時20分發生規模4.4地震，南加州多地震感強烈。此次地震導致巴沙迪那（Pasadena）市政廳水管破裂，大量積水從屋頂噴洩而出；市政廳內部也出現多處結構性損壞，有人被困電梯。

美國地質調查所（US Geological Survey）稱，這場地震規模最初報告為4.7，於中午12時20分左右發生，地點位於洛杉磯華埠附近的高地公園（Highland Park）東南區以南約2.5哩處，地震深度7.5哩。根據美國地質調查所「有感報告」，大洛杉磯地區數百人報告感到搖晃。

南加州地震專家Lucy Jones表示，本次振動的地震帶，與1987年惠提爾斷層地震（Whittier Narrows quake）相同。該地震帶在今年6月2日也剛發生過規模3.4地震。

地震發生後，洛杉磯市消防局（LAPD）宣布進入地震模式，所屬106個消防站的消防人員都被部署到各地進行勘察，尋找關鍵基礎設施或重點區域的受損情況。截至發稿，服務區域內尚未發現重大基礎設施損壞。洛杉磯市警局第一時間提醒民眾在緊急情況下撥打911，並做好應對餘震的準備。美國地質調查所也在社群平台上，分享其位於洛市中心辦公室的地質專家在地震發生時，躲在桌底的照片。

洛市中心華埠16層國泰老人公寓居民王先生表示，地震發生時，他和幾個住戶正坐在客廳裡，突然感覺房屋搖晃、地板下沉，窗簾也開始劇烈晃動，十分驚險。住在南巴沙迪那的陳小姐表示，當時她正在當地餐廳用餐，感受到強烈震動，餐廳內的顧客紛紛驚慌逃出。而蒙特利公園市的姜小姐則以為是施工引起的震動，但隨即發現震感異常強烈。住在羅蘭岡（Rowland Heights）的林小姐也表示感受到強烈震動，近期似乎頻繁發生地震。

距離震央不遠的巴沙迪那市政廳，有水管在地震中破裂。ABC 7電視台直升機畫面顯示，市政廳外可見大片水漬，還有消防車與工程車等停靠在附近。

ABC 7電視台的直升機畫面顯示，巴沙迪那市政廳外可見大片水漬。（ABC 7）
ABC 7電視台的直升機畫面顯示，巴沙迪那市政廳外可見大片水漬。（ABC 7）

巴沙迪那消防局局長奧古斯丁（Chad Augustine）表示，此次地震震源較深，震感持續時間較長，波及範圍廣。市政廳內出現幾處結構損壞，並有部分水管破裂。此外，一位居民在地震中被困電梯，所幸消防人員迅速將其救出，目前沒有傷亡報告。消防隊隨即進入「地震模式」，展開緊急應對措施，包括進行全市範圍的「車窗巡查」（windshield surveys），以快速評估市內是否有嚴重損壞或人員傷亡。截至12日下午，除少數地區出現輕微損壞外，整體情況良好。

該市公眾資訊專員瑞瓦斯（Nicholas Rivas）表示，地震發生時，他正在市政廳地下室午休，雖然感到驚嚇，但他迅速冷靜下來，並按照應急程序進行疏散。由於水管破裂，火警系統隨之啟動。

不過瑞瓦斯指出，市政廳雖是老建築，但在2000年代初進行過抗震改造，因此他對建築安全性有信心。而市政廳前的水管滴漏，推測與接近震央有關，但具體原因他不清楚。瑞瓦斯強調，儘管地震初期令人驚慌，但現場所有人都冷靜應對，成功安全撤離。

消防局提醒市民，餘震風險依然存在，應做好準備，並建議市民藉此機會檢查應急物品包，確保其中包括足量的水、食物、藥品和其他基本物資，以便在需要時，提供24至72小時自給自足支持。此外，消防局強調，當地震來襲時，應立即進行「下蹲、掩護、抓牢」的防護動作，並遠離窗戶、鏡子等危險區域。此外，民眾應學會如何關閉水電瓦斯的閥門，並定期與家人進行地震演練，以提高應對能力。

美國地質調查所位於洛杉磯市中心辦公室的地質學家們，在地震發生時躲在桌底。（取自U...
美國地質調查所位於洛杉磯市中心辦公室的地質學家們，在地震發生時躲在桌底。（取自US Geological Survey）

地震 洛杉磯 加州

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