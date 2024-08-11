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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

記者楊青／洛杉磯報導
顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）
顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

身分盜竊引發的金融詐騙愈演愈烈。聖蓋博谷一家華人暑期前往中國大陸探親訪友，未料40天內其在美兩家銀行多個帳戶慘遭盜竊，盜賊不但數十次從網上轉帳，或持盜竊的身分證明到銀行櫃枱取現，甚至繳付罰款將受害人未到期定期存款提前解約、全部取出，受害人損失總額超過23萬元，欲哭無淚。

鮑爾溫公園市顏女士今年6月25日全家回中國探親訪友， 8月1日回到洛杉磯。回家後發現了一系列事情，如五雷轟頂。

顏女士表示，首先引起她警覺的是她的手機卡突然不能用了，自己的多個銀行帳戶怎麼都進不去。她說，自己十多年來一直使用Lycamobile的電話卡，每月充值費用。但這次當她從中國回到洛杉磯後，卻發現自己一直帶在身邊的手機卡突然不能用了，重新充值，電話還是進不去自己的銀行帳戶。她馬上到美國銀行去查看自己的帳戶，發現7000多元的現金帳戶情況正常，但多個未到期的定期存款和退休帳戶已不知什麼時候被人取走超過13萬元；而她在花旗銀行11萬元的未到期的定期帳戶，也已被人繳了罰金提前取出並關閉，所有資金不翼而飛。

顏女士馬不停蹄找兩家銀行有關部門，銀行將顏女士相關帳戶的流水明細打出長長6頁單子，發現其美國銀行帳戶從7月15日開始至她回到美國之前兩個多星期內，先後將近40次通過網上轉帳，櫃枱提取現金以及購物支付等方式消耗超過13萬元，其中網上轉帳從數百至數萬元不等，其中一次轉走5萬1000元。與此同時，盜竊分子還用和顏女士一樣名字和號碼的現金卡，先後在紐約、新澤西和康乃狄克等多州刷卡消費，小到支付停車費，大到到蘋果店狂購。更不可思議的是，美國銀行的紀錄還顯示，盜竊分子公然多次到紐約多個銀行櫃枱提取現金，使用的也都是和顔女士一樣的身分和銀行卡。

此外，顏女士去年在花旗銀行購買的一張11萬元的定期帳戶也不幸被盜賊攻陷，盜賊在7月16日不惜支付1400多元的提前提取罰款，將顔女士的定期存款帳戶中的錢全部取出。

顏女士說，她來美13年，每天在餐館沒日沒夜地打工，沒想到辛辛苦苦積累的這些血汗錢，短短時間全部被人偷光。

她表示，連日來她一直在聯繫自己的兩家銀行，希望弄清楚好端端放在銀行的錢到底是怎麼不見的。目前她從銀行得到的答案是：犯罪分子不但盜竊了她的身分和銀行帳戶信息，而且還知道她的帳戶密碼，銀行記錄顯示盜賊拿著與她同樣的ID身分證明和銀行卡去銀行櫃枱拿錢。「簡直不可思議，」她表示，她的銀行卡一直帶在身邊，也從來沒有丟失任何身分證件，家裡由於由她管帳，甚至連先生都不知道她的銀行密碼，但所有這些，什麼時候、怎麼就被竊賊弄到了手？連銀行工作人員覺得不可思議。

目前顏女士已到鮑爾溫公園報警，兩家銀行也已開始展開調查。

顏女士在美國銀行的多個定期存款帳戶，短短約半個月被人先後將近40次通過網路轉帳，...
顏女士在美國銀行的多個定期存款帳戶，短短約半個月被人先後將近40次通過網路轉帳，櫃檯提取現金以及購物支付等方式消耗超過13萬元。（圖／顏女士提供）

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