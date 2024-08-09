大熊貓雲川、鑫寶亮相聖地牙哥動物園 紐森、謝鋒同慶

州長紐森（右）、中國駐美大使謝鋒出席熊貓嶺開幕式。（州長辦公室） 紙本用

在加州 州長紐森(Gavin Newsom)將8月8日訂為「熊貓日」（California Panda Day）這天，他與中國駐美國大使謝鋒於聖地牙哥動物園 ，一起歡迎大熊貓雲川和鑫寶到來。

雲川和鑫寶亮相聖地牙哥動物園的新家。（州長辦公室）

紐森偕同夫人Siebel慶祝聖地牙哥動物園兩隻大熊貓首次公開亮相。雲川和鑫寶是21年來第一批進入美國的大熊貓，成為中美關係的一座里程碑。

在開幕式之前，州長與中國駐美國大使謝鋒會晤，討論了這一里程碑對美中關係的意義。去年10月，紐森州長對中國進行了為期一周的訪問，會見了習近平主席和其他高級官員，以推動氣候行動、促進經濟發展和旅遊業，並加強文化聯繫。

紐森州長和夫人西貝爾·紐森（左起）觀賞熊貓嶺的新嬌客。（州長辦公室）

州長紐森表示，「歡迎這些國寶來到聖地牙哥動物園對加州來說是一個值得驕傲的時刻，這反映了我們與中國在從氣候行動到經濟發展等一系列議題上的牢固合作基礎。與我們的國際合作夥伴共同保護這一標誌性野生動物物種，我們可以在保護和文化交流方面取得顯著成果，造福我們的社區和地球。

兩隻大熊貓於6月底即抵達聖地牙哥，五歲雄性熊貓雲川和四歲雌性熊貓鑫寶。雲川是2007年在聖地牙哥動物園出生的雌性大熊貓珍珍的兒子，也是2000年代初期住在聖地牙哥動物園的熊貓白雲和高高的孫子。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟總裁兼執行長巴里博(Paul Baribault) 表示，「我們很高興向全世界介紹雲川和新寶。遊客將有機會參觀這些非凡的大熊貓，並從它們的重要性中受到啟發，了解我們與值得信賴的中國合作夥伴一起為保護它們所做的一切，並與我們一起幫助保護它們的未來。」

慶祝活動包括揭幕由加州藝術家Shepard Fairey創作的一幅原始肖像畫，該肖像畫描繪了雲川的外祖母白雲，她在聖地亞哥動物園生活了20多年。

加州希望此次保護合作能促進加州與中國之間的進一步交流與合作，加州與中國之間有著由史瓦辛格州長、布朗州長、已故參議員范士丹（Dianne Feinstein）期間建立的堅實夥伴關係基礎。