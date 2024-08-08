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洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

記者劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

新晉中餐廳Tigawok一開幕，就引起不少討論；該餐廳雖然開在寸土寸金的洛杉磯西區，卻能用低價，讓食客品嘗道地中國菜；只需18元，就可以點四個經典中餐菜式。而該餐廳的低價祕訣，就在引進先進的機器人廚師，不僅縮短做菜時間，還減少人力成本。

視頻來源：世說新聞團隊製作

生意爆滿 華洋顧客各半

據Eater LA報導，Tigawok由餐飲業者蘇（Tomas Su）與王（Kelvin Wang）共同經營，5月31日開張。Tomas Su在該報導中說，Tigawok的經營理念類似熊貓快餐（Panda Express）與Chipotle的結合，但提供的是更加傳統的中國菜。他說，「我們喜歡熊貓快餐或華館(P. F. Chang)的食物，但不認為那是真正的中國菜。現在是時候讓主流大眾瞭解我們所認為的中國菜，應該是什麼味道」。

自動化炒菜機器。（世說新聞團隊／攝影）
自動化炒菜機器。（世說新聞團隊／攝影）

本報近日於午飯時間實地探訪Tigawok餐廳，可見店內人潮湧動，所有位置都已坐滿，還有不少顧客在等位。華洋顧客比例，各占一半。約1500平方呎店內，設計是簡潔明亮風格，除傳統就餐區外，Tigawok還有一些較高的類似吧台位置，但沒有座椅，適合中午想要快速解決午餐的忙碌白領。

與其他美式中餐不同，Tigawok推出的是較傳統的中國菜，在開放式點菜區域，顧客可以選擇包括滷肉飯、麻婆豆腐、番茄炒蛋、宮保雞丁、湖南辣椒肉、可樂雞與小籠包等15至18種主菜，固定菜色八至十道，另外八道菜則依季節變換。所有菜品都盛放在小碗中，在顧客點單選擇後，店員會盛出新鮮菜餚，放置在顧客的餐盤中。

鑊氣出色 調味清潔俱優

瀏覽Tigawok的菜單，每份主菜價格在2.99元到5.99元不等，餐廳合夥人Kelvin Wang告訴媒體，Tigawok的菜餚與華人聚居的聖蓋博谷地區(San Gabriel Valley)餐廳相似，但價格更加實惠。其中的祕訣，在於Tigawok使用創新的「廚師機器人」，大大縮短做菜時間並減少人力成本。

Tigawok推出15至18種中式菜餚。（世說新聞團隊／攝影）
Tigawok推出15至18種中式菜餚。（世說新聞團隊／攝影）

根據餐廳業者介紹，Tigawok的炒菜機器人在中國設計與建造，並取得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)認證。可以向機器人廚師上傳食譜，並傳送至其他連線裝置，確保所有菜餚的烹飪品質一致，而且機器人在模仿「鑊氣（指由鑊所烹調的食物）」方面非常出色。除此之外，機器人還可以通過高達600度的溫度進行炒、燉、煮及慢煮，在一道菜中加入多達16種調味料，並在上菜前檢測食物溫度，之後機器人會自動清洗並在30秒內完成消毒。Tigawok的多數菜餚，在三至五分鐘內即可完成。

Kelvin Wang表示，雖然洛杉磯本地已有許多餐廳使用類似技術，來烹製炒飯與炒麵等簡單菜餚，但Tigawok使用的技術，在調味設計與清潔方面更加細緻。

實惠好吃 懶做飯好去處

本報記者選擇最經典的四道菜餚，包括番茄炒蛋、麻婆豆腐、辣炒牛肉、魚香肉絲和一份米飯，價格稅後共18.01元。Tigawok沿襲快餐店一貫風格，在點單後，需要自己去領筷子、勺子和紙巾，還有免費冰水；在享用完餐點後，則需要餐盤放置回收處，且清理餐桌。

午餐時間，店內生意爆滿，沒有空位。（世說新聞團隊／攝影）
午餐時間，店內生意爆滿，沒有空位。（世說新聞團隊／攝影）

品嘗後發現，Tigawok廚師機器人所烹飪的菜餚，並不遜色於人工烹飪，菜色看起來色香味俱全，還原傳統中國菜風味，且不會很油，有點類似於家常菜的味道。此外，18元四個菜葷素搭配均勻，對於兩個女生的食量來說，小碗菜的份量恰到好處。

開放式的點餐區。（世說新聞團隊／攝影）
開放式的點餐區。（世說新聞團隊／攝影）

該餐廳的開業，吸引不少華人食客光顧，在用餐的兩位華人食客表示，他們點四個菜加兩份米飯，只要20元左右，在寸土寸金的西區，這個價格非常實惠，味道和價格成正比，算得上是口味不錯的中式快餐，之後不想做飯的時候，還會光顧。

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