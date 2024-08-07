上訴法院：H-1B配偶待綠卡 可工作

上訴法院判決，H-4簽證持有人若是在申請綠卡的過程中，他們可以工作。（美聯社）

歐巴馬政府允許H-1B簽證 持有人的配偶工作權的法規，2015年被反對者告上法院。經過多年纏訟，日前聯邦上訴法院做出裁決，准許繼續施行。反對者聲言要一路告到最高法院。由於川普 可能在11月當選總統，H-1B簽證持有人及配偶又陷入憂霧愁雲之中。

H-1B簽證是發給有特殊技能的外國人士，他們的配偶得到的是H-4簽證。矽谷雇用許多H-1B簽證持有人，其中最多的是來自印度的高科技人才。2015年歐巴馬政府允許H-4簽證持有人可以工作。兩個月之後一群科技員工雇請律師狀告聯邦政府，指出H-4簽證持有人跟美國公民競爭工作，國會並沒有授權政府讓H-4簽證者工作。

下級的法院判決這些人可以工作，提訴者遂提出上訴。8月2日上訴法院判決，只要這些H-4簽證持有人是在申請綠卡的過程中，他們可以工作。代表提出訴訟的律師米阿諾(John Miano)指出，上訴法院的判決沒有去處理一個基本的問題，那就是國土安全部(Department of Homeland Security)並沒有權力賦予H-4簽證持有人工作權。

米阿諾於5日表示，如果國土安全部可以這樣的授權，那麼乾脆讓該部給任何事務授權，而法院現在與大企業勾結，不給予美國公民在工作上的保障。2021年許多大企業聯合向法院陳情，要求法院盡快聽審並作出判決，當時美國有大約9萬名H-4簽證持有人，其中多數是被矽谷的公司雇用。

如今離大選只剩三個月，移民課題是川普與范斯主打的政見之一。2016年川普競選時，矢言要把H-4簽證者的工作權取消，但他並沒在任內執行。H-4簽證持有人和家屬深感憂心，如果川普在11月當選，這次他很可能說到做到。

裘列卡(Pratima Joglekar)的丈夫是H-1B，她是H-4在一家律師事務所擔任助理。她表示，申請綠卡的過程很長，配偶不可能在家閒坐十多年，矽谷的生活費這麼貴，一個人的收入是不夠的，因此必須讓H-4簽證者工作才行。她和丈夫分別是等了14年和19年才拿到綠卡。