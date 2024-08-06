定存到期查無帳戶 5萬險沒了

Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

在銀行存錢辦理定期存款，取錢時通常只需出示個人信息便可找到戶頭，然而也有極小概率出現「查無此帳」的狀況。南加華人 Z女士近日就險些取不出她定存的5萬元，在嘗試各種個人證件後都找不到戶頭，所幸她保留了存款時留下的收據，才找回自己的存款。

Z女士1月初在家附近的銀行看到定期存款（certificate of deposit）的優惠利率，便和丈夫共同開戶存入5萬元，存期半年。7月中旬，Z女士的定期存款到期，她便前往銀行取錢，將她的駕照 ID出示給銀行櫃員，誰料對方表示查不到其名下的帳戶。Z女士接著提供了社安號、丈夫的ID和社安號等個人信息，但櫃員仍表示找不到輿之相關聯的帳戶。這情況讓Z女士非常不解，因為她並非首次在銀行辦定期存款，通常只要出示ID或社安號就能成功將錢取出。所幸的是，Z女士辦理業務有保留收據的習慣，在家中搜尋一番後找到了收據，隨後將存錢的收據出示給銀行櫃員，這才取出定存的5萬元。

Z女士表示，經歷這一事，更讓她意識到隨手保留收據的重要性。不過她也指出，銀行並未提前告知必須要保存收據才能取錢，且半年的定期存款，要將收據紙張保留這麼久也並非易事。Z女士疑問道，「假如沒有收據，我就找不回這5萬元了嗎？」

針對此事件，該銀行相關人員在調查後表示，因為情況涉及Z女士個人帳戶信息，所以無法對詳細情況進行說明。不過，銀行相關人員指出，通常只需要提供ID、社安號等個人信息就能找到帳戶，此案僅為極少數情況，存款人無需過度擔心。此外，銀行相關人員建議，假如真遇上個人信息不管用且找不到收據，也不要著急，多和銀行溝通，假如櫃員難以解決問題，可以和經理、客服中心溝通，只要用戶確有存款，銀行系統一定找得到。

另一家銀行的資深櫃員表示，Z女士有可能是在存款期間其身分變動，系統比較難找到相關存款，但通常情況經過溝通和調查，錢都能找回來。此外，該資深櫃員還指出，用戶假如有身分信息變動，可以主動向銀行報告更新，然後盡量選擇靠譜的銀行，因為大銀行的系統通常更穩定。