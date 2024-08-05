2陸客自加州偷渡入境 夾帶25萬元金條涉大額洗錢被捕

兩名來自中國、曾在加州美墨邊境被捕的男子，近日因洗錢罪被捕；警方在他們車內發現價值25萬元的黃金。（取自Van Zandt County District Attorney's Office）

兩名通過「走線」進入美國的中國男子，在德州範贊特縣（Van Zandt）20號州際公路附近因洗錢罪被捕。警方在他們車內發現價值25萬元的黃金。

法庭紀錄顯示，25歲的陳偉建（Weijian Chen，音譯）和46歲的林文強（Wenqiang Lin，音譯），因洗錢金額在15萬至30萬元間被捕。範贊特縣地方檢察官辦公室2日舉行新聞發布會，詳細介紹逮捕經過和調查最新進展。

根據逮捕文件，一名警探在巡邏時發現陳、林所在車輛與另一輛車距離太近，因此將其攔下。警方通過警用翻譯設備與負責開車的陳偉建談話後，判斷有犯罪活動「正在發生」。

陳偉建告訴警員，他們從加州 洛杉磯飛往喬治亞州亞特蘭大 遊玩，但他們只在亞特蘭大待一天。當被問及車後座的三個袋子時，陳偉建拒絕搜查要求。但租用這輛車的林文強，在似乎不確定的情況下給予警員許可，林文強說他們在此之前，已經被另一名警察攔停。

K-9警犬對車輛進行嗅探搜索，發現一張7月30日從洛杉磯出發、7月31日抵達亞特蘭大的飛機票。隨後警方從車內搜出總價值約25萬元的黃金。林和陳均聲稱不知道這些袋子或黃金屬於誰。兩人當場被逮捕。

在與聯繫國土安全部(Homeland Security)取得聯繫後，警方得知林非法進入美國，於2023年9月15日在加州被美國海關及邊境保護局（CBP）發現。林收到移民法庭出庭通知後，在無需保釋金的情況下被釋放。陳於2023年12月17日自加州邊境進入美國，收到出庭通知後同樣在無需保釋金的情況下獲釋。

陳在監獄關押期間曾向警方表示，有人要求他將金條帶到達拉斯，他接收這些金條。林還說明他從中國赴美的路線：他離開中國後先前往香港，再飛往土耳其，之後去墨西哥，後來與其他來自中國的人一起穿越美墨邊境進入美國。

警方獲悉，林和陳曾於7月31日在喬治亞州門羅縣(Monroe County)被攔下，一名執法人員當時用緝毒犬搜查他們的車輛，並試圖追蹤兩人所租賃車輛之前的駕駛線路。警官發現他們曾使用另一輛車，從亞特蘭大機場出發，向北前往喬治亞州瑪麗埃塔（Marietta），這是一個以卡特爾（cartel，又稱壟斷利益集團）活動聞名的地區。檢察長庫里（Tonda Curry）表示，在調查兩人旅行紀錄後，她認為兩人正在與販毒集團合作。