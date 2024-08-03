今年首例 河濱縣兒童感染西尼羅病毒

河濱縣一名孩童檢測西尼羅病毒陽性。（West Nile virus官網）

南加州 內陸河濱縣（Riverside）1日報告，河濱縣西部一名孩童近日檢測 出西尼羅病毒（West Nile virus）陽性，這是2024年南加 州發現的首例人類感染西尼羅病毒案例。

衛生官員表示，這名未成年人感染者已住院治療，預計會完全康復。官員未透露該兒童的年齡和具體居住地。

根據加州公共衛生廳數據，2024年該州已報告兩例西尼羅病毒人類感染病例，分別位於中加州的弗雷斯諾縣（Fresno County）和宇巴縣（Yuba County）。

西尼羅病毒傳播，通常發生在蚊子叮咬被感染的鳥類後，再通過叮咬將病毒傳播給人類和其他動物，馬匹也容易感染這種病毒。人類和其他動物無法傳播西尼羅病毒。感染一般發生在夏季和初秋，由於氣溫較高，空氣潮濕，蚊子活躍。河濱縣由於季風出現高濕度，並正經歷極端炎熱天氣。

河濱縣公共衛生官員Geoffrey Leung強調，雖然人類感染西尼羅病毒後出現嚴重疾病的風險較低，但該病毒仍可能致命。他強調，預防疾病非常重要，尤其是60歲以上、免疫系統較弱，以及患有糖尿病、腎病或其他慢性病患者的高風險群體。

大多數感染者不會出現任何症狀，約五分之一的感染者會出現發燒及其他症狀，例如頭痛、惡心。人們通常會完全康復，但有些人可能出現持續數周的疲倦和不適。根據河濱縣衛生部門統計，極端病例的西尼羅病毒感染，會導致視力喪失、麻木、癱瘓和死亡。

衛生官員建議民眾採取措施，避免蚊子叮咬，包括使用驅蚊劑、穿長袖衣物和長褲、避免在蚊子活躍時段外出，並清除家中積水，以減少蚊子繁殖點。