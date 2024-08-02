蒙市女孩失蹤案 母揭內情：離婚案獲女兒監護權 丈夫謊報女兒失蹤

在Jeffery趙被逮捕侯審同時，Annie趙通過律師發表聲明，詳細敘述女兒失蹤和尋回始末，期望為離婚案及爭奪孩子撫養權糾紛與本次女兒失蹤案之間的關係提供註解。（Annie趙提供）

蒙特利公園市 15歲女孩Alison趙失蹤尋回案繼續發酵。在Alison趙的父親Jeffery趙被控謊報人口失蹤並被逮捕侯審同時，Alison母親Annie趙，7月31日通過律師發表聲明，詳述女兒失蹤和尋回始末，期望為兩人的離婚案及爭奪孩子撫養權糾紛，與本次女兒失蹤案間的關係提供注解。Jeffery趙的律師對此暫無回應。

Annie趙通過其律師發表聲明表示，她和Jeffery趙的離婚案從2023年4月開始。Annie趙2024年7月16日獲得法院判決對Alison的唯一監護權，法院下令Jeffery趙7月17日上午9時將Alison的監護權交給Annie趙。但就在法院授權後的幾小時，Jeffery趙報告Alison失蹤。

聲明表示，警方聯絡Annie並告訴她Alison失蹤。 Annie告知警方她對Jeffrey的擔憂，Annie同時聯絡Jeffrey和他的家人，希望一起幫助尋找女兒。

2024年7月26日（星期五），Jeffery趙因綁架兒童和偽造蒙特利公園市警局報告而被捕，目前面臨一項重罪和一項輕罪指控。

Annie趙在聲明中說，在離婚過程中，Jeffery多次對她表示，如果Annie離開他，他會自殺或殺害Annie的家人。Annie說，在她離開後大約一個月裡，Jeffery和Alison一再要求她回家，Jeffery同時拒絕她與Alison共度時光。 在正式收到離婚申請後，Jeffery以虛假虐待指控Annie和Annie的父親。

Annie說，在訴訟期間，Jeffery趙以虐待指控為由，拒絕Alison與Annie聯絡長達一年多。其間，Alison與父親一起生活，與學校、治療師隔絕。聲明表示，Alison對母親的看法，受到父親的不適當影響。

針對坊間認為母親將15歲的孩子送往精神醫療中心有失常理的敏感議題，Annie表示，由洛縣 高等法院任命的未成年人律師在與Alison的醫師（包括她的常規治療師）協商後，強烈認為接受住院治療，符合Alison的心理健康 和未來健康最佳利益。她作為擁有唯一監護權的家長，試圖按照建議將Alison帶到備受推崇的專案中。

聲明表示，Alison將參加的心理健康治療計劃，提供個人、團體和家庭諮詢，該專案還提供發展個人健康愛好、促進健康和團隊合作的活動，如瑜伽、皮划艇、武術和音樂等。 專案還幫助制定過渡計劃，讓孩子們重新融入學校。Annie趙表示，她認為這些對孩子來說很重要，因為Alison已遠距上學四年多。

Annie趙在聲明中表示，法院越來越擔心Alison生活在一個不健康環境中，因此將孩子的唯一監護權給她。Jeffery失去實際監護權。

Annie表示，在Alison失蹤後，Jeffery沒有配合尋找，他拒絕非營利組織幫助，拒絕回答她的許多簡單問題。

Annie稱，Jeffery謊報Alison失蹤誤導公眾，導致南加各地數千民眾和志願者連續幾天尋找Alison，也導致蒙市警方浪費將近一周的有限警力資源；她本人和家人在此期間也陷入噩夢；而他發起的GoFundMe籌款，透過2800筆捐款籌集超過12萬7000元。

Annie還表示，她本人和家人在警方到訪趙家和Alison的相關視頻公布後，遭到誹謗和網路暴力，包括死亡威脅、種族主義攻擊。