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玫瑰花車遊行、玫瑰盃賽事 創造南加2.45億收益

編譯胡立宗／綜合報導
玫瑰花車遊行與玫瑰盃美式足球賽帶動區域經濟復甦。圖為2024年初的檔案照。（本報資料照片）
玫瑰花車遊行與玫瑰盃美式足球賽帶動區域經濟復甦。圖為2024年初的檔案照。（本報資料照片）

2024年元旦期間舉行的玫瑰花車遊行與玫瑰盃美式足球賽，到底能為大洛杉磯地區帶來多少經濟效益？一項研究指出，大洛杉磯地區因此而增加2億4500萬元的營收，而且還不計入本地人的消費，因此市府與主辦單位都說，對於振興經濟確實幫助很大。

今年「Rose Parade and Rose Bowl Game Economic Impact Study」報告由總部設在加拿大多倫多的「Enigma Research Corporation」負責，也是新冠疫情後，對玫瑰系列活動經濟效益的首份評估。重點除了活動期間，大洛杉磯地區的經濟活力，還包括參加完巴沙迪那主要活動後，擴散到洛市中心、好萊塢、聖塔蒙尼卡，迪士尼樂園、環球影城，與橙縣其他地方的旅遊消費。

排除了洛縣本地人的7000萬元消費後，報告只針對外地人的消費進行統計分析，重點在於凸顯活動為大洛杉磯帶來的外地收益，結果是至少帶動2億4500萬元的營收，「玫瑰錦標委員會」（Tournament of Roses）的執行長David Eads因此表示，系列活動不只是單次引進觀光客，還能創造後續效益，例如繼續旅遊洛杉磯其他地區，以及往後每年元旦都來的習慣。

調查發現，玫瑰花車遊行（Rose Parade）與玫瑰盃賽事（Rose Bowl）創造了2166個全職職缺，主要是飲食與住宿領域，並增加了聯邦、加州、地方均分的3570萬元稅收。全部活動的開銷為2070萬元，玫瑰花車創造1億5500萬元的經濟效益，玫瑰盃則為1億1900萬元，高達90%的觀光客表示還會再來洛杉磯玩。

巴沙迪那市經濟發展辦公室的主任David Klug，與巴沙迪那商業與公民協會（Pasadena Chamber of Commerce and Civic Association）主席Paul Little都認為，商機不限於巴沙迪那市，周邊的活動也因此更為暢旺，不只洛杉磯縣整體受惠，連橙縣的新港灘也因此得益。雖然相對於2018年的開銷增加，但很大部分是因為物價上升，因此整體來說，區域經濟可以算是走出疫情陰影了。

洛杉磯 觀光 疫情

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