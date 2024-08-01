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宗教安全補助 非營利組織可申請

編譯組／綜合報導
加州緊急服務辦公室(Cal OES)即起向全加州的非營利組織和宗教場所，提供7600萬美元補助，以加強安全措施。(取自Cal OES官網)
加州緊急服務辦公室(Cal OES)即起向全加州的非營利組織和宗教場所，提供7600萬美元補助，以加強安全措施。(取自Cal OES官網)

加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，即起向全加州的非營利組織和宗教場所提供7600萬美元補助，以加強安全措施。申請窗口於7月30日開放，申請截止日期為9月23日；州府還將舉行六場信息網絡研討會。

這項州府補助，主要用於猶太教堂、清真寺和其他信仰機構或非營利組織提升其安全措施。紐森辦公室指出，去年針對猶太人、穆斯林和LGBTQ+社區的仇恨犯罪增加。

根據加州司法廳(California Department Of Justice)的2023年仇恨犯罪(Hate Crime)報告，去年總仇恨犯罪件數為1970件，雖然比2022年減少7.1%，但比十年前的2014年增加近1.6倍，尤其是2020年新冠疫情爆發之後，更是急遽上升。以仇恨犯罪類型，種族相關有1017件，占比51.6%最高，但2023年已有下降；宗教相關的仇恨犯罪有394件、性類別相關有405件，各占約二成，但呈現增加之勢，並都寫下十年來最高紀錄。

紐森在一項聲明中說：「對任何社區的攻擊，都是對我們整個州和我們價值觀的攻擊。每個加州人都應該能夠在沒有仇恨恐懼的情況下，安全地崇拜、愛和聚會。這輪新資金旨在幫助高風險組織，保護自己免受暴力攻擊和仇恨犯罪的侵害。」

這一舉措，是在政府比承諾的緊急時間延遲四個月發放去年資金之後出現的。紐森政府將延遲歸咎於申請者數量過多。去年，安全補助計畫的申請數量超過了加州緊急服務辦公室（Cal OES）史上任何計畫的申請數量，共有1254個組織申請資金。其中，有194個申請者獲得資金，單筆補助金額從2萬6000元到25萬元不等。

要申請資金，組織必須向Cal OES提交擬議的安全計畫，Cal OES網站上將提供請窗口；資金可用於安全增強，包括加強門戶、門、強光照明、訪問控制系統，以及檢查和篩查系統。

加州的非營利安全補助計畫始於2015年，已向924個社區團體提供總計1億5275萬元的州資金。

加州 仇恨犯罪 紐森

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