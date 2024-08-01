華人區驚見停車罰單詐騙

除了黃色罰單，圖中的白色罰單也是阿罕布拉警方官方開出。（阿罕布拉市警局臉書）

華人 聚集城市阿罕布拉 的警察局（Alhambra Police Department）近日發帖警告該地區出現的新騙局，提醒民眾不要輕易掃描收到的停車罰單，因為很可能罰單不是真的。警方特別分享真假罰單的圖片樣式，幫助民眾辨識真 偽。

阿罕布拉警察局在臉書 發文指出，近期發現犯罪分子在該地區的汽車上張貼虛假停車罰單，罰單上附有二維碼，信以為真的人們可能會掃描支付罰款。這些罰單看起來非常逼真，假罰單上還註明是由阿罕布拉市停車執法部門簽發，上面有被罰汽車的資訊和開具罰單的原因。

警方在發文中附上了假罰單的照片並提示民眾，如果在擋風玻璃上發現類似的罰單，請不要掃描二維碼。發文指出，一旦民眾掃描二維碼，「詐騙者會通過二維碼來誘騙人們前往欺詐網站，或下載損害其個人信息的惡意軟體。」

如何識別停車罰單真假呢？警方指出，官方的罰單不會有二維碼，通常罰單能通過電話、寄信、網站支付的方式進行，其支付網站只有阿罕布拉市官網，即www.cityofalhambra.org。假如民眾看到支付網站並非城市官網，則不要進行支付。此外，警方在發文中附上兩種正規罰單的式樣，一張為黃色、一張為白色，採用的是較硬紙張，且上面不僅詳細註明繳費信息，同時還有申訴渠道。反觀假罰單，採用的是超市、餐廳使用的軟收據紙，上面提供的信息很有限。