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蒙市失蹤女孩父親 因謊報失蹤和隱匿兒童被指控 面臨五年監禁

記者朱敏梓／綜合報導
Jeffrey Chao（中）此前在女兒找回後召開記者會。（本報檔案照）
Jeffrey Chao（中）此前在女兒找回後召開記者會。（本報檔案照）

蒙市15歲女孩趙安（Alison Chao）在失蹤一周後被安全找到，然而她的父親Jeffery Chao隨後被捕。30日，洛杉磯縣地區檢察長辦公室宣布，Jeffery Chao因謊報失蹤和隱匿兒童被指控。

根據洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）辦公室聲明，Jeffery被控罪行包括一項誘拐/隱匿兒童（child stealing/concealment）重罪和一項虛報緊急情況的輕罪。檢察長辦公室表示，Jeffery於7月16日虛報女兒失蹤並隱匿她的下落，當時執法部門和社區展開緊張的搜索行動，警方派出多個搜查隊尋找這名少女。

聲明中賈斯康表示：「謊報兒童失蹤不僅違反了法律，還分散了處理其他嚴重問題的重要執法資源。這種行為不能容忍，我們將追究相關責任人的責任。」

趙安母親趙安妮（Annie Chao）在近日一份聲明中表示，她與Jeffery Chao已經疏遠了一年多，他挑撥了她與女兒之間的關係。趙安妮稱：「我相信Jeffery Chao教唆Alison對我提出虛假指控，他繼續阻撓和破壞我與Alison 的關係，在我們分居之前，我與Alison關係親密且充滿愛。」

趙安的姑姑上周在記者會上表示，她相信趙安離開母親家是因為她不想與母親同住。

根據監獄記錄，Jeffery Chao目前被關押在犯人接待中心。檢察官表示，如果所有指控成立，Jeffery Chao可能面臨最高五年的監禁。

Instagram帳號Fight4Alison文中透露，Jeffery Chao在被捕後不得保釋。

洛杉磯 監獄

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