加州新冠陽性率續升 恐創恐創夏季疫情新高

史丹福醫院醫師指出，因感染新冠求診或住院的病人愈來愈多。（美聯社）

根據加州 衛生廳每周更新的新冠疫情 報告，加州夏季新冠檢測 陽性率持續上升，目前已達到自2020年疫情爆發以來夏季疫情的第二高，很有可能創下新高。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，截至7月22日的檢測數據顯示，加州新冠檢測陽性率上升到13.8%，比一周前高出逾兩個百分點。

信使報表示，加州新冠病毒的季節性從兩年前開始變得明顯，當時病毒在夏季大量傳播，確診病例、重複感染病例、住院和死亡人數都爆增，高峰期檢測陽性率達16%。現在，過去一周的平均檢測陽性率已接近兩年前的最高數值，而且絲毫沒有放緩的跡象。

SFGate也報導，根據聯邦疾病防制中心（CDC）公布的數據，加州、內華達州、亞歷桑納州和夏威夷州現在是美國廢水新冠病毒濃度最高的幾個州。

儘管過去兩年新冠疫情發生了許多變化，致命性低於過去，但病毒的傳播程度並沒有降低。

加州現在已不再追蹤過去用來評估新冠疫情嚴重程度的許多指標，例如確診人數和住院人數。雖然因新冠死亡的病例仍會記錄在死亡證明書上，但這些數據現在需要數周的時間才會被公布。檢測陽性率和廢水病毒濃度目前是追蹤病毒傳播程度的兩項主要方法，兩者都顯示，灣區和整個加州自6月初以來，一直處於病毒激增、大量傳播的狀態中。

由於許多指標已不復存在，很難將目前的情況與之前的夏季疫情進行比較，但對於史丹福醫院醫師奧茲達加（Errol Ozdalga）來說，他在日常工作中看到的差異是明顯的，因感染新冠病毒來求診或住院的病人愈來愈多。

雖然新冠病毒會引起併發症，尤其是那些患有綜合症的病人，而且仍然會造成許多感染者死亡，奧茲達加認為，對於許多新冠病人來說，最大的風險不是病毒本身，而是強制隔離和額外的預防措施。

奧茲達加說：「幸運的是，新冠病毒危及生命的程度已不像最初幾年那麼嚴重。」但是，他也表示，夏季裡呼吸道病毒患者人數激增是一種新狀況。他說：「從這個意義上來說，這是很特別的。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「美國西岸的新冠感染率持續走高，感覺很不尋常。」

加州衛生廳數據顯示，加州新冠確診病例一般會在7月和8月左右達到最高峰，有時會持續到9月，然後迅速減少。由於多種原因，加州今年夏季的疫情特別不尋常。