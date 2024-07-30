奇諾市社區華人家庭糾紛爆槍案 1死1傷

案發居民區。（記者啟鉻／攝影）

南加州奇諾市（Chino）近日發生亞裔家庭命案，由家庭糾紛引發槍擊 ，一死一傷。警方表示，受害者和嫌犯來自同一個家庭，但具體關係尚不清楚。目前涉案人依涉嫌謀殺和企圖謀殺罪被捕。當地華人 居民說，案發家庭是華裔 。

案發居民區標誌。（記者啟鉻／攝影）

凶案發生在奇諾市Pepper Tree Lane 3900號街區，位於一個新建居民區，名為Vintage Grove。當地華人居民馬女士說，該社區約三分之一家庭是華裔，發生命案的住宅也是華人家庭。馬女士一家在此居住不到七年，社區第一次發生惡性刑事案件。她表示，27日（周六）晚上近9時，不少警車來到社區，並將進出社區的主要街路限制通行。經過了解，她才知道自己居住的街區發生命案。她說，涉案家庭一年前才搬入，居住時間不算長。案發兩天後，警方在現場留下的黃色警戒帶還沒有清理乾淨。

據奇諾警方資訊，27日晚上大約8時56分，接到凶案報警，警員趕到現場時，看到一名家庭成員遭槍擊重傷，最終在現場死亡，還有一名傷者被送往醫院搶救，目前情況穩定，沒有生命危險。警方確認，這起槍擊案由家庭成員糾紛導致，37歲嫌犯李文華（Wenhua Lee，譯音)被捕。目前警方尚不清楚槍擊動機。

案發住宅對面是一家韓裔居民，剛搬進社區才三個月。男屋主Ken說，大約有十幾名警察來到社區，他看見警察將一名年輕人戴上手銬押出住宅。他確認案發家庭是華人。Ken表示，奇諾市華人愈來愈多。

嫌犯李文華涉嫌謀殺和企圖謀殺被拘捕，關押在庫卡蒙加牧場市的West Valley Detention Center 。警方尚未公布死者及傷者姓名，以及與嫌犯的具體關係。

據命案所在住宅的房產資訊和地產經紀判斷，屋主是一家公司，可能用於出租。住宅面積超過3000平方呎，五臥四衛浴，目前市值120多萬元。