卡車翻覆 北向15號公路關閉 洛赴賭城受阻

一輛半掛卡車翻倒導致15號公路關閉，前往拉斯維加斯的車輛滯留。（取自ABC7電視）

27日周六下午，一輛半掛卡車翻倒導致交通擁堵，前往拉斯維加斯的司機滯留，巴斯托和貝克（Barstow and Baker）之間的15號高速公路北行路線仍然關閉，影響了洛杉磯 民眾前往賭城娛樂旅行。

聖伯納汀諾縣消防局指出，當日上午8點前不久，事故發生在113哩標記附近。目前尚不清楚司機是否受重傷。

當拖車右肩翻倒時，卡車的鋰離子電池有效載荷著火。消防局在聲明中表示：「這種產品在發生火災時，可能會升級為熱失控，需要大量的水才能撲滅。」

15號高速公路兩側最初都被封閉，但高速公路南行方向在下午3點左右重新開放。

消防局表示，「該地點已為那些因為高溫 和車輛機械故障，而陷入缺水或其他麻煩的駕駛者提供了水。我們正在積極滿足缺水和遇到其他問題的駕駛者的需求。我們強烈建議所有試圖向北行駛的人改道並尋找替代路線，因為卡車起火」。

加州 公路巡邏隊也聲明表示，「危險物質火災內部和周圍的空氣品質正在改善」，並補充說，15號公路北行的一條車道預計中午之前重新開放。

但在下午1 點前發布的最新消息中，衛生防護中心表示，緊急人員「仍在評估局勢並評估選項，局勢和火災仍然不穩定，先前預計的開放車道時間將無法實現，將隨著變化的出現儘速更新資訊。」事故原因正在調查中。