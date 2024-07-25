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蒙市失蹤華女尋獲 母親：助她康復

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
趙安妮在女兒趙安失蹤後，與家人一起上街張貼尋人啟事。（KTLA電視台畫面）
趙安妮在女兒趙安失蹤後，與家人一起上街張貼尋人啟事。（KTLA電視台畫面）

蒙特利公園市15歲華裔女孩Alison（趙安）在失蹤一周後，已於23日早上格蘭岱（Glendale）被找到。繼她的父親趙先生（Jeffrey Chao）的代表律師Jose Romero當日舉行記者會後，女孩的母親趙安妮(Annie Chao)也通過律師發布聲明，「感謝所有幫助尋找趙安的人」，同時也希望停止發布關於她和趙安的錯誤信息。

趙安妮通過Gregory E. Almas律所發布的聲明稱：「我非常慶幸Alison已經安全被找到。我對她的愛是無條件且堅定不移的。她是我唯一的孩子，對我來說意味著一切。我了解到有一位好心人幫助她護送到了警察局，我特別想感謝這位好心人的善舉。」

她表示，當得知Alison失蹤時，她曾擔心過最壞的情況，那段時光對於她和她的家人來說非常艱難，她承諾「將盡一切可能幫助Alison在未來的日子裡前行和康復」。

趙安妮還感謝了所有幫助尋找趙安的社區成員，包括在炎熱的街道上貼傳單、挨家挨戶敲門檢查Ring攝像頭，以及通過社交媒體傳播消息的志願者。她表示，她將繼續與執法部門保持溝通，更好地了解趙安失蹤的情況。

趙安妮補充，「遺憾的是，少數人在網上發佈了大量關於趙安和我家人的錯誤信息。我想重申趙安的律師 Emily Robinson關於那些在社交媒體上發布不知情的意見、猜測和傷害性評論的請求。正如Robinson女士所說，如果您想幫助趙安，請停止發佈有關此事的帖子。」

關於夫妻二人的婚姻，趙安妮在聲明中說，「趙安是一個年輕的女孩，她對我和她的父親離婚的複雜感受是可以理解的，但她有一個（包括我這邊和她父親那邊）關愛和訶護她的家庭。她非常有才華、聰明且充滿愛心。」

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