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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

省電密技 定溫不關機+風扇

記者楊青/洛杉磯報導
高溫盛夏，AC HERO的師傅們為住家搶裝空調。（AC HERO提供）
高溫盛夏，AC HERO的師傅們為住家搶裝空調。（AC HERO提供）

空調通常被認為是「電老虎」，不少民眾為省電寧願忍受汗流浹背，不過空調業界專家表示，一些小技巧，就能做到既涼快，又省電。

AC HERO執行長Hannah張表示，空調省電並不難，只要掌握幾個小技巧，就能輕鬆做到。首先是開空調時要確保門窗關閉，隔絕外面的熱空氣進入室內。其次是盡量使用五年新的機器，因為近年生產的空調有良好的省電技術；盡量避免20年以上的老機器，雖然機器沒壞可以製冷，但通常耗電更高。

她說，每年冷暖季節到來前給空調機和風道系統做好清潔，維護查看各損耗配件狀況，能夠讓機器工作更有效率。另外定期檢查更換空調濾網對健康和降低耗電量都有幫助。

AC HERO運營長Jackie張表示，不少民眾為省電不斷地開關空調，覺得涼了關掉，等熱了再開機，實際上更加耗電。正確的做法是一鍵冷到底，調整好預期溫度，直到室內降至目標溫度為止，中間不要停機。他說，空調機配合風扇一同使用，也是省電方法，開啟空調機的同時打開電風扇，不僅能幫助通風，加快排熱降溫，同時可以使冷氣分佈更均勻。空調達到預期溫度停機後繼續使用風扇，也可以讓涼爽的感覺保持更長。

他提醒，開空調盡量避開尖峰用電期，提前使用空調。因為電力公司依照階段性收費，一般人們下班回家後是用電高峰期，此時使用的電量單價成本較高。可設定空調開機時間和溫度，讓空調在電力高峰前開啟製機冷，使大量耗電工作留在低高峰期完成，待高峰期來臨時室內已經有相對低溫進行維持，錯開峰值用電。

此外，洗澡沖涼，夜晚降溫後開窗通風，自然降溫比整晚開機帶來的健康體驗更多，也能適當節約空調使用時間和強度，節電省錢。

高溫盛夏，AC HERO的師傅們為住家搶裝空調。（AC HERO提供）
高溫盛夏，AC HERO的師傅們為住家搶裝空調。（AC HERO提供）

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