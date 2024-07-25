南加熱爆 華人空調師忙翻

為抵禦盛夏高溫，華人空調師傅身著厚厚的衣服在住家閣樓中檢修空調。（AC HERO提供）

南加州 人最怕兩件事，一是冬季下雨屋漏，二是天熱空調罷工 。進入大暑，南加 州大部分地區近期持續近百華氏高溫，不少華人家庭啟動空調消暑納涼，卻發現狀況百出，空調師傅一人難求。

「確實這段時間我們很多師傅全都滿檔，不少人忙到一周工作六天」，南加州AC HERO及EPA（Environmental Protection Agency）608商業冷媒服務技能認證資質考試運營總監Jackie張表示，他們近年培訓的上百位執照空調修理師傅，近期都奮戰在南加州各地，無論是商用和住家空調，修理師傅們忙翻天，他表示，隨著高溫持續，空調師傅供不應求情況還可能繼續升級。

Jackie張表示，南加州夏天長，全年使用空調時間多，尤其是盛夏空調使用峰期，電壓電流急劇升高，最容易出現電容器損壞，造成空調罷工。另一個導致空調罷工的常見原因是電閘損壞。他解釋，電容器和電閘均屬消耗品，比如普通品牌的電容器的一般壽命為一到兩年，如果空調安裝不好，也可能幾個月就不工作；而質量很好的電閘跳閘後可以重新啟動使用，但質量不高的電閘則可能會出現內部線路熔斷，外面卻看不到明顯痕跡，很難判斷。

Jackie張說，空調出現狀況最常見也比較複雜的問題是冷媒（refrigerant），不管空調質量好壞，都可能因為冷媒問題導致空調罷工或工作效率嚴重下降，直接影響降溫。

作為資深空調師和冷媒技術運用教練，Jackie張表示，空調業界有句行話叫「三分產品，七分安裝」，普通品牌的空調一般三至五年就會出現各種問題，高質量的品牌正常使用期會延長很多。但無論什麼品牌，正確安裝空調非常重要，這也正是華人社區空調行業近年大規模培訓專業空調機師，鼓勵業者持照上崗的原因，一來符合符合環保要求，二來保證空調維修品質。

他表示，美國對空調排放有非常嚴格的法規，而空調的安裝直接影響到其排放是否符合聯邦標準，不標準的操作隨時可能導致冷媒洩漏。他解釋，空調製冷是通過冷媒將熱氣帶走，冷媒在空調中參與搬運工作越多越有效，空調製冷效果越好。當然冷媒功效還與房間的大小有關，如果冷媒功效不及熱浪湧進的速度，就會出現熱量占據上風、降溫不靈狀況，所以安裝空調非常考驗師傅的能力和經驗。一些華人家人抱怨自己新買的空調沒幾個月就壞了，這些都是可能的原因。