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母親想帶她走 女孩曾與警哭喊對話視頻曝光

洛杉磯訊
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA電視台畫面）
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA電視台畫面）

蒙特利公園市失蹤女孩趙安（Alison Chao ) 在失蹤一周後，23日（周二）早上被安全找到。但在22日晚，一段有關趙安失蹤前一天15日的視頻被發布在Youtube平台。在該視頻中，趙安的母親和警察上門想要將趙安從其父親住所帶走，而趙安則一直在哭泣不願離開，並迅速累積了超10萬點閱率。

該視頻全長7分54秒，由名為「etchaskej」的用戶發布，該用戶在視頻簡介中稱：「趙安在她父親的家裡錄製了這段視頻，她的母親趙安妮(Annie Chao) 於年7月15日（周一），也就是她失蹤的前一天，試圖將其送入精神病院。」

這段視頻顯示，三名身著蒙市警局制服的警員隔著鐵門問「是否可以開門，需要進行交談」，隨後一名警員又詢問了多次，希望屋內的人能開門，均被拒絕。 視頻中女孩的聲音表示，不開門也可以進行談話，並認為隔著一道門更安全。該名警員說，今天來到這裡是因為法庭命令，「妳可以出來跟媽媽一起走，否則法官就會把你從父母身邊帶走。」女孩表示，她哪裡也不會去。之後該名警員一直勸說女孩和她的媽媽一起離開，但都被女孩拒絕。該警員補充，因為女孩未滿18歲，還無法自己做決定。女孩反駁說，她的律師說她可以。

該名警員稱，女孩的媽媽有法院命令，法官的意見高於律師的意見。這時女孩父親的聲音出現，詢問警官大概還要多久，他還要去上班。警員表示只要女孩開門和媽媽一起離開，任務就完成了。但屋內男子表示，上一次警察告訴他，趙安已經年滿14歲，可以自己做決定。雙方因此爭論不休，這時影片中傳出女孩開始哭泣的聲音，她說「我不要和媽媽走，她虐待我，她傷害我。」女孩的情緒逐漸崩潰，可以從視頻中聽到她的哭聲。

男子的聲音隨即表示，他並不想強迫自己的女兒，並認為「警察說話的方式威脅到了他」。男子稱要和他的律師通話。過了一會兒，另一名警員上門和男子說，「Annie同意你可以開車帶著趙安去心理健康機構，她今天需要在上午11點之前到達。」但男子說，如果趙安不同意，他不能動手強迫她。此時女孩的情緒已明顯崩潰，女孩抗拒說「我不去」。警員卻表示，她沒有選擇必須去。

視頻至此結束。在畫面中可以看到，女孩的母親趙並沒有直接和女孩對話，而是一直在警車旁等待。

蒙特利公園市 心理健康

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