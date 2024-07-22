非詐騙 收到社安局電郵勿刪

社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶。（社安局官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，社會安全金（Social Security）受益人經常成為詐騙目標，但是社會安全局近期發送給2021年9月18日前建立線上帳戶的客戶電子郵件卻是「重要、非詐騙電郵」，通知用戶有關帳戶的重要變更，不要刪除。

社會安全局表示，這些用戶過去利用「我的社會安全金」（my Social Security）網頁登陸，如今需先使用Login.gov更新憑證。「這不是詐騙」社安局在接到KTLA姐妹台WSYR電視台聯繫後發布一分新聞稿提醒民眾。

新聞稿指出，「我們正改變人們進入線上服務的方式，包括我的社會安全金。此一變更是為了符合聯邦身分驗證標準（federal authenitication standards）並確保線上登入安全性。」

「我們鼓勵所有擔心受影響者嘗試登入他們的線上帳戶，若需要新憑證，可以選擇切換至Login.gov。」社安局指出「一旦帳戶成功關聯，會出現一個確認畫面，用戶可立即進入個人的社會安全服務或社安局其他服務選項。」

儘管社安局強調上述郵件的真實性，然這個聯邦機構經常被不良行為者冒充。優良商業局（Better Business Bureau）舉例表示，社安局用戶可能收到虛假信件，稱他們需申請才能取得年度生活費用調整。他們要求用戶驗證個人詳細資訊，包括社安號碼等，以進入用戶銀行帳戶。

今年監察長辦公室（Office of the Inspector General，OIG）也收到報告稱，詐騙者冒充社安局人員，說服受害者親自交給他們現金或禮卡。「社會安全局人員絕不會上門取錢或進行任何形式交易，這是詐騙！」該辦公室今年3月時表示。