CalABLE計畫 減殘障者經濟負擔

Valerie Cushy利用CalABLE帳戶為服務犬籌資，並創建非營利組織教授技能，藉此追求長期目標和財務穩定。（馬世雲辦公室提供）

加州 殘障人士儲蓄 計畫CalABLE是一項旨在幫助符合資格的加州居民設立免稅儲蓄帳戶的計畫，帳戶資金可用於教育、醫療和生活開支，其運作方式類似於傳統的Roth IRA退休帳戶。加州財務長馬世雲呼籲有特殊需求的殘障人士和家庭善用CalABLE，實現經濟獨立和生活保障。

根據加州財務長辦公室消息，CalABLE允許個人、父母或親屬每年向帳戶內最多儲蓄1萬7000元，已較之前的2000元上限顯著提高。該帳戶金額不會影響其社會安全生活補助金（SSI）等公共福利 的資格。CalABLE在長期財務規畫中發揮著關鍵作用，家長可利用CalABLE及早為有特殊需求的孩子進行儲蓄、進行財產轉讓管理。

據馬世雲表示，CalABLE目前正在與多家組織合作，幫助更多的家庭了解和使用CalABLE計畫，同時提供中文服務，確保該福利計畫可以被充分利用。她強調，CalABLE旨在提高家庭的財務安全感和未來規畫能力，讓更多有需要的家庭受益，也對追求經濟獨立和安全的殘障人士有著一定幫助。

多位CalABLE受益者分享該計畫為其生活帶來的影響。Héctor Ramírez通過要求親友向其CalABLE帳戶存錢，而非贈送傳統生日禮物，最終湊足首付，購買一套兩室兩衛的移動住房，為母親提供了一個穩定的家。Ashley Mannheim則利用CalABLE帳戶為兒子的服務犬籌集資金，在不影響福利資格的情況下，為醫療和緊急需求提供財務保障。就連加州公路巡警局（CHP）前局長Stephen Bell分享，他透過CalABLE計畫支持了他有特殊需求的22歲兒子，而且還通過向CalABLE帳戶存錢，讓兒子不再受到殘障人士通常面臨的財務限制。