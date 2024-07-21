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購屋新規 看房須先和經紀人簽合同

編譯陳盈霖／綜合報導
自8月17日起，美國的購屋者需在房屋經紀人帶他們看屋前先行簽訂合同。（NBC）
自8月17日起，美國的購屋者需在房屋經紀人帶他們看屋前先行簽訂合同。（NBC）

洛杉磯日報報導，今年稍早時候，全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）就一項集體訴訟與賣屋人達成和解。自8月17日起，美國的購屋者需在房屋經紀人帶他們看屋前，先與經紀人簽訂合同，這或將顛覆過去數十年房屋銷售流程，也將改變房地產經紀人工作模式與報酬。

在過去，大多數賣屋者在房屋交易完成後支付買賣雙方佣金，大多數購屋者則不需支付他們經紀人任何費用。然根據此和解協議，這項傳統經紀人佣金系統將發生變化，意即買房者將需自行支付經紀人佣金，買房者在經紀人帶他們看屋前，還需先簽訂合同，這意味買家可能需對經紀人做出承諾。

此外，代理賣房者的房產經紀人需在多重上市服務系統（MLS）中發布買方佣金報價。佣金報酬可以持續提供，但不能在由房地產經紀人運營的上市服務（Realtor-run listing service）中公開。

Valente Real Estate團隊擁有者瑞佛斯（Madison Reeves）告訴KOTA，「現在對普通消費者來說，看起來不會有任何不同，若今天訪問Zillow或realtor.com時，不會看到買方經紀人報酬，此協議改變的是買賣方經紀人之間的談判」。

伊利諾、麻州密蘇里州等州的賣屋者，近年來對全國房地產經紀人協會，和幾家頂級房地產連鎖公司提出集體訴訟，他們認為傳統的經紀人佣金系統使房地產佣金持續保持在高位。

經過堪薩斯城（Kansas City）聯邦審判後，陪審團對全國房地產經紀人協會及其共同被告做出18億元裁決，兩造雙方於今年3月達成上述庭外和解協議。協議的一部分還包括協會同意在4年內，向賣屋者和原告律師支付4億1800萬元等。

房地產 麻州 密蘇里州

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