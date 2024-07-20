南加持續破百高溫 部分地區開放免費納涼中心

南加州高溫，華人出海釣魚納涼。（圖／Yuchen Ye提供）

又一波高溫 和熱浪19日開始襲擊南加州，預計未來一周南加大 部分地區持續近百和破百高溫。部分地區即日起開放免費納涼中心；當局呼籲年長者和慢性病患者減少戶外活動，避免中暑；消防部門同時呼籲民眾和住家注意防火，消除火災隱患。

國家氣象局19日發布預報表示，南加州大部分地區從19日開始的周末高溫，將比正常年度平均值來得更猛，高出四至八度，包括內陸地區和山區，高溫達危險水平，包括羚羊谷、羚羊谷山麓、聖蓋博山脈、洛杉磯 縣西北山脈以及5號和14號高速公路走廊一帶，未來一周將處於危險的炎熱環境，可能出現持續108華氏左右的高溫。

華人聚居的聖蓋博谷地區，從19日至26日，最高氣溫均在95度以上，部分地區可能超過100度。19日至21日，河濱縣都會區最高溫將飆升至華氏100度左右，周末整個內陸帝國地區的氣溫可能會達到95至112度。Coachella谷，19日至21日白天氣溫將在110至120華氏度之間，整周夜間最低氣溫將在華氏80度以上。高溫警告將持續至23日晚上。

天氣預報表示，由於海洋層比平常更厚，南加沿海和低海拔地區同時可能出現較低溫度。

衛生部門提醒民眾注意消暑，全天多喝水，保持水分充足，以降低與高溫有關的疾病的風險。年長者、嬰幼兒、孕婦、戶外工作者、運動員和慢性病患者應盡量減少戶外活動時間。

洛杉磯縣和洛杉磯市從19日上午開始開放多個納涼中心，供民眾免費使用，詳細信息可上網：Ready.lacounty.gov/heat/，或致電211；www.laparks.org/reccenter和www.lapl.org/branches，或致電311。