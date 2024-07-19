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橙縣收費公路不能輕易走 要先做功課

記者張宏╱洛杉磯報導
華人Julia日前為節省時間走了73號和133號兩條收費路，收到11元左右的賬單。（讀者提供）
華人Julia日前為節省時間走了73號和133號兩條收費路，收到11元左右的賬單。（讀者提供）

對於習慣走免費公路的南加華人來說，偶爾走收費路段會很懵，不知道如何付錢和計算費率。橙縣有四條收費公路，日前有華人走了73號和133號兩條，收到超過預想的帳單，讓她感嘆，收費公路不能輕易走，要事先做功課。

華人Julia日前工作日去橙縣辦事，為節省時間走了73號和133號兩條收費路，最後收到11元左右的帳單，其中73號公路費率最高，單程收費是7.17元。她為此特別研究橙縣收費公路的費率，她發現73公路如果是周六、日走，在日間凌晨12點至晚上11點59分來回只收取6.86元，但工作日單程就是7.17元。

橙縣收費公路分別是73號、133號、241號和261號國道，每條收費公路的費率會根據時段、車型和有無帳戶而有所不同，但任何時段都會收費。TheTollRoads網站詳細標誌收費路的費率情況。

值得注意的是，即使是兩人以上共乘車走這些收費路段，一樣會被收取費用，如果使用Fastrask帳戶，將其設定為兩人以上乘客可能會有費率折扣，具體要看收費路的管理者設定。

很多華人擔心走了收費路不知道如何付款的問題，根據TheTollRoads網站，收費公路的帳戶通行費適用於FasTrak帳戶。收費路的收費可在使用收費路後的五天內在TheTollRoads網站上支付或FasTrak帳戶自動扣款，如果無視則會有罰款。

73公路費用明細。（TheTollRoads網站圖片）
73公路費用明細。（TheTollRoads網站圖片）
133號公路費用明細。（TheTollRoads網站圖片）
133號公路費用明細。（TheTollRoads網站圖片）
橙縣收費公路一共有四條，分別是73號、133號、241號和261號國道四條。（T...
橙縣收費公路一共有四條，分別是73號、133號、241號和261號國道四條。（TheTollRoads網站圖片）

華人 橙縣 南加

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