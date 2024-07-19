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洛縣、河濱收費路 時間、里程不同

記者張宏╱洛杉磯報導
全加州的收費公路。（TheTollRoads網站圖片）
全加州的收費公路。（TheTollRoads網站圖片）

南加除了橙縣，在洛杉磯縣和河濱縣都有收費路，像洛縣是民眾經常會用到的Metro ExpressLanes，河濱縣也有多條連接橙縣和聖地牙哥的快速路，其目的是為緩解交通。這些快速路的費率也會根據時間和路程長短各有不同，但都統一使用FasTrak來支付。

洛縣收費公路是大家熟悉的10號公路（從洛杉磯市中心的605號高速公路到101號高速公路）和110公路（從洛杉磯南部的Adams街到南灣的91號高速公路）的Metro ExpressLanes，其費率從今年6月1日起，通行費從每英里2.60元增至每英里2.70元。Metro ExpressLanes高峰時段為周一至周早上5點至上午9點，及下午4點到晚上7點。如果沒有有效FasTrak帳戶的駕駛者，即時即付每次收費8元。

河濱縣也有多條快速道，如91號快速路是橙縣和河濱縣交通部門共同管理，費率從1.9元到8.65元不等，節假日也有會費率調整，AAA會員加上透過信用卡付款，可有資格享受兩周的免費行駛。還有河濱縣的15 Riverside Express及SANDAG運營的15 Express Lanes和南灣（South Bay）快速道。

還有去年年底開通的橫跨橙縣和洛杉磯縣之間，全程16英里的405號快速道，獨行車要根據時段和路程長度付費，未來三年左右對兩人以上共乘車輛免費。

加州的25條收費公路共同使用FasTrak電子收費系統，允許駕駛者駕車通過指定的「僅限 FasTrak」車道，無需停車即可支付通行費。Metro ExpressLanes路段，透過可切換的FasTrak Flex，客戶可選擇作為獨行付費或免費共乘，駕駛者應在開始行駛前註明車內的乘客人數。 FasTrak 應答器是便攜可移動的，可從一輛車移動到另一輛車。FasTrak帳戶有三種選擇，如採取預付費的方式，會有一個初始預付額，當帳戶金額低於預付額時，會自動從關聯信用卡扣款。第二種是FasTrak Charge是單獨付費，FasTrak Invoice是按月付費。

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