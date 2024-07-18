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遇「路怒症」司機 忍耐為上

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
南加律師鄧洪表示，遇到路怒事件，需要忍耐，不要衝動回應。（受訪者提供）
南加律師鄧洪表示，遇到路怒事件，需要忍耐，不要衝動回應。（受訪者提供）

一名華人因搶停車位與人發生爭執，在怒氣槍殺對方， 現正面臨官司。南加知名刑事律師鄧洪提醒：遇到路怒狀況一定要忍耐，如果做出過激的回應行為，很有可能觸犯法律，甚至吃上牢飯，釀出大禍。

鄧洪表示，據他所知，關於「路怒」的案件，疫情之後大約增加了三倍。他說，路怒案件往往都是因為一時衝動，沒有控制好情緒，在這種情況下，如何保證自己的安全為首要。一般來說，對路怒司機的回應往往會增加對方的惱怒情緒，因此需要忍耐，大事化小，抱著一種「也許對方家中有急事要處理所以比較著急」的心態去化解，這樣能夠避免80%的案件發生。鄧洪表示，在遇到「路怒症」的情況下，千萬不要追車，很有可能造成事故，在他曾處理的一起案件中，他的當事人因路怒司機拿槍指向他，於是故意追車，但是在追車過程中卻不小心撞到了行人，造成車禍。

鄧洪補充，遇到路怒司機，能夠做的事就是在安全的情況下，拍下對方的車牌，及時報案。

鄧洪強調，路怒案件觸及到法律方面就是「威脅罪」，包括語言和身體上的威脅，例如對方用車衝撞，但是比中指、罵髒話等行為並不涉及違法。與之相反，如果一時衝動回擊，很有可能從「受害者」變成「嫌犯」，做出觸犯法律的事。鄧洪律師分享了一個代理案件，一名華人因停車場爭停車位，對方豎中指並且說出種族歧視的言語，一怒之下拿出槍並向對方開了兩槍，現在正面臨無期徒刑和蓄意謀殺罪的指控。

在社交網路上，不少民眾在路怒事件下回應，表示「應該在車上放一把槍，嚇退對方。」鄧洪表示，一旦這麼做了，就已經違法。一方面，除非有持槍證，不然槍枝放在座位旁邊，會構成「非法儲藏武器罪」，可以判處一年以上的牢刑；另一方面，如果一怒之下拿出槍恐嚇對方，就會設計「非法展示武器罪」或是「威脅罪」，最高可能判處1-3年。

「路怒症」問題在美國日益嚴重，由此引發的意外死亡人數上升。最新調查顯示，美國人最容易表現出「路怒症」行為。根據Gun Violence Archive的資料，自2014年至2023年間，全美路怒事件增加了400%。專注於全美槍枝暴力危機的非營利組織「The Trace」一項分析顯示，在2023年，每18小時就有一人在路怒事件中被槍殺。2014年至2023年間，全美共有3095人因路怒事件遭到槍擊，其中777人因此喪生。

華人 種族歧視 疫情

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