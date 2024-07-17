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簽約Uber 須確認理賠條款細節 可諮詢專家

記者張宏／洛杉磯報導
Uber保險公司對劉女士要求理賠的回覆。（圖／劉女士提供）
Uber保險公司對劉女士要求理賠的回覆。（圖／劉女士提供）

不少華人開著自家車做Uber司機或送餐，但是對Uber保險賠付條件和範圍卻知之甚少。近日有華人Uber女司機劉女士就面臨買了半保車險，出事後Uber公司拒絕理賠的麻煩。一些華人Uber司機表示，接一單Uber只給司機30%到40%，剩下都歸Uber，這個部分應該就是支付保險的，但要求司機買全保才賠付損失很沒道理。

根據法律，加州要求共乘司機承擔最低責任保險即半保，其中包括人身傷害1萬5000元。每次事故造成人身傷害3萬元，財產損失5000元。Uber網站顯示，Uber有為司機購買第三方責任保險，在接單過程中發生意外，如果是Uber司機過失，Uber為乘客和第三方造成的財產損失和傷害提供至少100萬元的保險。如果司機為自己車輛購買綜合保險（comprehensive）和碰撞（collision ）保險，那無論是誰的過錯，Uber都會為司機提供額外保險，在扣除2500元自付額後，賠付司機汽車損失，最高可賠付實際修理費用。

華興保險業者張國興表示，現在保費昂貴，沒有保險或買半保的人日益增加，因此他建議從事共乘服務的司機只要是稍微新的車子，車價在1萬元以上的，最好買全保，這樣出事後，即使對方沒有保險或無力賠付，自己有保險還能保障自身和車子。Uber網上對保險賠付寫得不夠清楚，建議華人司機最好事先確認這些理賠條款細節。同時要注意，如果司機如果只是打開Uber應用程式，但還沒有接訂單時發生車禍，即使買了全保，在加州Uber也只是賠付每人5萬元，每次受傷事故10萬元和每次事故造成3萬元的財產損失。

同樣做Uber司機的Vincent吳表示，他知道加州保險水很深，因此他在做Uber司機前，有找專業人士確認保險內容，且不同的公司對保險賠付有不同的條件和要求。像Doordash只要求司機有當地保險法適用的最低限額主要汽車保險即可，DoorDash會為在「送貨服務」期間發生事故的司機提供第三方汽車責任保險，但只賠人不賠車。

他說，建議大家在簽約時，要仔細對方的保險條款。他建議共乘和送餐司機開車做生意上路前，首先找專業人士確認保單沒問題，其次是裝好行車記錄儀，方便記錄狀況。最後發生事故時，要拿對方車牌、駕照和現場拍照。同時不要隨便找拖車，有些拖車公司和黑修理廠合作，拖過去容易，但不被坑一筆很難拿車出來。

保險 華人 加州

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