華女司機送餐被撞 車損嚴重Uber不賠

劉女士的2022年本田雅閣側面被撞毀。（圖／劉女士提供）

Uber司機劉女士6月中旬在巴沙迪那（Pasadena）為客人送餐路上發生車禍，導致車子受損嚴重，修復需耗費數萬元，但肇事者沒有保險 。劉女士向Uber尋求保險幫助修車，但Uber卻拒絕賠付。

劉女士6月12日傍晚接到為客人送餐的單子，經過巴沙迪那的California大道從東往西行駛，結果在紅綠燈路口，一輛從北往南的車輛闖紅燈，從逆向車道衝出來，撞到正常行駛的劉女士車。而肇事車後面有幾輛警車緊追，原來該車上有毒品。劉女士說，自的車子被撞後180度轉彎，右側的前後車門嚴重受損，車門無法打開，尤其後右側門情況更糟糕，車子的安全氣囊也被彈了出來。事故發生後，她當時很緊張，血壓上升心跳加速。

安全氣囊因為衝撞而爆開。（圖／劉女士提供）

劉女士做Uber司機已三年，是接單逾萬的鑽石級司機。她不僅接送客人也做送餐服務，車禍後第一時間想的是如何盡快送餐給客人，但是警察把路口封住，客人無法取餐。警方審問肇事者後得知，對方是一個西裔年輕人，車子不是他的，也沒有買保險。

劉女士說，事故發生後，她去修車行估價。她的車子是一年前新買的本田 雅閣混合車，如果沒出事，二手車能賣2到3萬元。但是車禍後，車門受損，且車子鎖死無法行駛，修車費至少2萬元，很可能超過車子的價值。雖然她買了對方無保險（Uninsured/Underinsured Motorist，簡稱UM ）的保單，但賠付款最多3000多元，且她的車子在還完貸款 後，買的是半保責任險（Liability Insurance），就是只保對方不保自己，唯一就是希望Uber的保險賠付。

劉女士請了律師和Uber溝通，自己也發起Uber理賠。但是Uber的書面回覆顯示，劉女士的車子因為買的半保，沒有買碰撞險（Collision Coverage），Uber的理賠是根據司機的保險來定，只有車子全保險，Uber才會有最多100萬元的理賠。劉女士表示，她無法接受Uber的回覆，即使是半保，但也有UM保險（對方駕駛無保險或保險不足），在對方沒有保險情況下，她可以有1萬5000元的人體傷害和修車費3500元的賠償。她覺得Uber保險也得照她的保險來賠償。因為事發時她是在為Uber工作，且她在例行上傳保險證明時，Uber也沒提醒她不接受半保，或者半保無法得到Uber理賠的提示。