我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

華女司機送餐被撞 車損嚴重Uber不賠

記者張宏／洛杉磯報導
劉女士的2022年本田雅閣側面被撞毀。（圖／劉女士提供）
劉女士的2022年本田雅閣側面被撞毀。（圖／劉女士提供）

Uber司機劉女士6月中旬在巴沙迪那（Pasadena）為客人送餐路上發生車禍，導致車子受損嚴重，修復需耗費數萬元，但肇事者沒有保險。劉女士向Uber尋求保險幫助修車，但Uber卻拒絕賠付。

劉女士6月12日傍晚接到為客人送餐的單子，經過巴沙迪那的California大道從東往西行駛，結果在紅綠燈路口，一輛從北往南的車輛闖紅燈，從逆向車道衝出來，撞到正常行駛的劉女士車。而肇事車後面有幾輛警車緊追，原來該車上有毒品。劉女士說，自的車子被撞後180度轉彎，右側的前後車門嚴重受損，車門無法打開，尤其後右側門情況更糟糕，車子的安全氣囊也被彈了出來。事故發生後，她當時很緊張，血壓上升心跳加速。

安全氣囊因為衝撞而爆開。（圖／劉女士提供）
安全氣囊因為衝撞而爆開。（圖／劉女士提供）

劉女士做Uber司機已三年，是接單逾萬的鑽石級司機。她不僅接送客人也做送餐服務，車禍後第一時間想的是如何盡快送餐給客人，但是警察把路口封住，客人無法取餐。警方審問肇事者後得知，對方是一個西裔年輕人，車子不是他的，也沒有買保險。

劉女士說，事故發生後，她去修車行估價。她的車子是一年前新買的本田雅閣混合車，如果沒出事，二手車能賣2到3萬元。但是車禍後，車門受損，且車子鎖死無法行駛，修車費至少2萬元，很可能超過車子的價值。雖然她買了對方無保險（Uninsured/Underinsured Motorist，簡稱UM ）的保單，但賠付款最多3000多元，且她的車子在還完貸款後，買的是半保責任險（Liability Insurance），就是只保對方不保自己，唯一就是希望Uber的保險賠付。

劉女士請了律師和Uber溝通，自己也發起Uber理賠。但是Uber的書面回覆顯示，劉女士的車子因為買的半保，沒有買碰撞險（Collision Coverage），Uber的理賠是根據司機的保險來定，只有車子全保險，Uber才會有最多100萬元的理賠。劉女士表示，她無法接受Uber的回覆，即使是半保，但也有UM保險（對方駕駛無保險或保險不足），在對方沒有保險情況下，她可以有1萬5000元的人體傷害和修車費3500元的賠償。她覺得Uber保險也得照她的保險來賠償。因為事發時她是在為Uber工作，且她在例行上傳保險證明時，Uber也沒提醒她不接受半保，或者半保無法得到Uber理賠的提示。

來美十多年的劉女士，現在因為車子撞壞無法繼續工作，家裡孩子還在上大學，只有老公一個人掙錢養家，同時還要面臨萬元修車的帳單，這讓她一籌莫展，只能繼續找Uber理論，但每次Uber公事公辦的回覆讓她很氣餒。

後右側門損壞嚴重。（圖／劉女士提供）
後右側門損壞嚴重。（圖／劉女士提供）

保險 貸款 本田

上一則

簽約Uber 須確認理賠條款細節 可諮詢專家

延伸閱讀

實測：無人Waymo保隱私 叫車Uber較便捷

實測：無人Waymo保隱私 叫車Uber較便捷
財經簡訊

財經簡訊
罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車

罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車
上訴失敗 Uber須視司機為雇員

上訴失敗 Uber須視司機為雇員
官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了

官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了
水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

熱門新聞

矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
NU Car Rentals在評價網站Yelp上的得分為1.6，其中一星的比例壓倒性地高。（取自Yelp網站）

租車出遊小心有「坑」 還車前先拍照存證

2024-07-11 22:48

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」