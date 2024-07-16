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同類資產置換最大化增值 可諮詢專業人士

記者啟鉻／洛杉磯報導
專家提醒，利用1031條款資產置換，須是同類資產。（圖／1031投資策略公司提供）
專家提醒，利用1031條款資產置換，須是同類資產。（圖／1031投資策略公司提供）

華人新移民在美國創業擴大投資，應充分利用1031條款，讓資產得以最大化增值，合理遞延稅款繳付；然而，這一策略需要詳細規畫和專業指導。地產投資專家謝宗煌表示，出售所得收益須在原資產出售後180天內，購買其他資產，但須在原資產出售後45天內確定購買的目標。資深會計師汪光中認為，方法得當就可以讓投資者享受增值收益。

謝宗煌指出，自2018年初開始，1031條款僅用於不動產置換，不適用於個人或無形財產交換。而機械、設備、車輛、藝術品、收藏品、專利和其他智慧財產權和無形商業資產的交換，均不符合1031條款。不過，以下溝渠、水庫或者灌溉蓄水設施仍然符合交換規範。所謂條款中的類似屬性，比如公寓大樓、辦公大樓、零售物業、未開發或空置土地、倉儲或工業地產，若是住宅投資房產，如用於房客出租，只要是出於投資目的而擁有的物業。謝宗煌還提醒，1031條款在稅法及房地產法方面的內容複雜，須諮詢會計師及稅法專家等專業人士。

南加資深會計師汪光中表示，他不僅是會計師，也在房地產方面有投資項目。他說，若利用1031條款，延遲繳稅，投資者出售原資產的收益就要全部轉移到購買下一個物業。但如此，投資者就無法享受到資產增值方面的好處。所以他建議，不妨在出售原資產前，申請部分貸款，這樣留下的一些資金可以自己支配。不僅達到延遲繳稅目的，也享受到資產增值帶來好處。此外，如果投資者想要購買下一個物業，在決定前先問問自己，為什麼要做這筆投資？如果是公寓出租，且各方面經營也不錯，就沒有必要應用1031條款，而是建議正常繳稅，這樣自己可以餘下大筆資金，用於家庭和子女的其他支出，比如提供給子女購買住宅做頭款，以及用於子女投資項目。

地產投資專家Chris Yue也建議，投資者要利用1031條款，在售出原資產前，需要提前識別潛在替換資產，確保有足夠選擇，並能夠做好詳細調查了解。同時要選擇一個經驗豐富的中立保證人，確保交易合規和資金安全。

對於以上提出的一些建議，讀者有興趣若需要進一步了解，可諮詢專業人士意見，確保建議的準確可靠和及時有針對性。

投資 房地產 貸款

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