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川普遇刺 洛加強警戒 紐森指民主制度中暴力無立足之地

洛杉磯訊
賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件，南加州地區執法部門也進入緊急狀態。（示意圖，取自Unsplash）
賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件，南加州地區執法部門也進入緊急狀態。（示意圖，取自Unsplash）

賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件發生後，南加州地區執法部門也進入緊急狀態，包括洛杉磯市警局、洛杉磯縣警局和長堤市（Long Beach）警局全面提高警戒，增加巡邏警力，預防後續狀況發生。州長紐森等加州政要也都發言譴責。

KTLA 5電視台報導，加州州長紐森在X平台上發文表示，「暴力在民主制度中沒有立足之地，我的心與川普和集會上受影響的人同在。」

洛杉磯市長貝斯也表示，「今天在賓州發生的事情是不可接受和悲慘的，祝福前總統川普康復，我的心與今晚所有受影響者同在。」加州聯邦參議員巴特勒（Laphonza Butler）也在X平台發文指出「我們絕不能讓政治暴力出現在我們的民主國家中」。

橙縣共和黨則發聲明表示，暗殺未遂「震驚我們國家靈魂，希望雙方國會議員迅速調查公共安全方面的失誤，這是對民主的真正威脅。」

洛杉磯市警局代理局長崔明哲（Dominic Choi）在社群平台發布聲明表示，洛市警局正在嚴密監視13日槍擊事件發生後的事態發展，儘管該事件和洛杉磯沒有什麼關係，洛杉磯也沒有受到威脅，但洛市警局將與聯邦執法部門合作，確保洛杉磯安全。他表示，13日發生在賓州的悲劇是不可接受的，在美國沒有立足之地。

洛杉磯縣警局也表示，正在密切監視前總統暗殺未遂後的事態發展，洛縣警員已準備好隨時與聯邦和地區執法部門合作，確保洛杉磯縣安全。洛杉磯縣警察局表示，槍殺事件發生後，他們已部署預防措施，加強巡邏檢查。縣警局表示，目前沒有收到具體針對洛杉磯縣的威脅情報。

長堤市警局也發表聲明表示，他們已增加巡邏警力，同時鼓勵民眾聽到或看到任何可疑活動，緊急情況撥打9-1-1。

洛杉磯 加州 賓州

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