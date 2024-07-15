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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

劉龍珠駁自導自演說 疑有驚天大陰謀

記者丁曙／洛杉磯-明尼亞波利斯連線報導
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠（左）帶著一件華人支持者簽名的T恤衫，要轉交川普。（圖／受訪者提供）
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠（左）帶著一件華人支持者簽名的T恤衫，要轉交川普。（圖／受訪者提供）

川普13日在賓州造勢會場遭槍手襲擊，他透過社媒發文表示「右耳上半部中彈」，消息震撼全世界。加州49選區眾議員候選人劉龍珠（David Liu）律師，前往威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee）出席共和黨全代會，在明尼亞波利斯市機場轉機途中，接受本報連線採訪，嚴厲駁斥「自導自演論」，懷疑謀殺事件背後另有「驚天大陰謀」。

劉龍珠指出，川普遇刺後，各界說法很多，有人質疑此事件由川普自導自演。「絕對不可能！這非常明顯，因為川普完全不需要這麼做。」在首場總統大選辯論之前，川普的民調結果一路領先；在辯論之後，川普的聲勢更是秒殺拜登，一些民主黨人士甚至開始「棄暗投明」，或者「自相殘殺」。他認為，總統大選辯論之後，川普當選第47任美國總統已是鐵板釘釘，他完全沒有必要這麼做。而且上演「苦肉計」的難度太大，風險很難把控。

有人質疑，川普為什麼沒有被一槍打中頭部，而是擦破耳朵？劉龍珠認為，川普說話時頭部習慣左搖右擺，當時剛好閃過了子彈。如果他不搖頭，肯定被一槍斃命。他補充，槍手瞄准的不可能是他的耳朵，全世界沒有手法如此精準的槍手。

為什麼要刺殺川普？劉龍珠認為，答案可從槍擊事件發生的時間點分析。劉龍珠指出，他從洛杉磯飛往密爾瓦基，是要出席周一的共和黨全代會，該會議最重要的任務就是提名川普作為共和黨總統候選人，這是一項必經程序。如果川普在黨代會之前遇刺喪命，他就無法被正式提名，也就不能成為共和黨總統候選人。因此，他認為事件發生的時間點表明其背後一定藏有「驚天大陰謀」。

此次出席共和黨全代會，劉龍珠帶著一件華人支持者集體簽名的T恤，希望轉交川普。他表示自己一定不負重託，轉交這件意義深遠的禮物，以表達聖蓋博谷地區華人堅定的立場和信心。

川普 共和黨 華人

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