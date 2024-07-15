川普遇刺 華人社區震驚 同聲譴責暴力

前總統川普 在競選集會上遭遇槍擊 ，令南加華社震驚。部分社區人士在受訪中紛紛譴責這一暴力行為，強調民主社會拒絕一切暴力。同時也指出，雖然槍擊事件確有為川普競選加分的作用，但選民對給哪位候選人投票自有決斷，現在篤定川普獲選仍為時尚早。不過，也有受訪者認為，槍擊事件可能會導致民主黨陣營在大選中全盤皆輸。

大洛杉磯華人華僑論壇主席溫桂芃指出，在總統參選人川普競選造勢集會上發生嚴重槍擊事件，實際是對美國自由民主社會造成非常不好的影響。美國歷史上已發生多次類似槍擊事件，她呼籲無論政治立場如何，都要用善良文明的方式解決問題，杜絕槍枝暴力。

現任核桃市市議員秦振國，共和黨籍，正在競選國會38選區眾議員。他表示，他所在的社媒群組中，大家一致譴責暴力，甚至平時不喜歡發言的人，也表達強烈憤慨。實際上，暗殺川普的說法坊間早有傳聞，為什麼不將安保做的更完善一些？他認為，這起事件即使平時不喜歡川普的人，也會對川普產生同情心。

羅蘭學區教委共和黨籍陳正治表示，槍擊事件是對民主政治的巨大危害，但也讓川普成為勇敢對抗邪惡勢力的愛國者化身，贏得了更多人尊敬和支持。

有機農學博士徐仕林認為，此事件應是故意暗殺而不是自導自演，說明麼美國社會很混亂，令人心痛。川普這次似有神助，躲過致命子彈。他認為川普會獲得更多人同情，能夠在2024總統大選中獲勝。

僑務顧問暨台美人社群橋領吳兆峯強調，這次槍擊事件，是對川普和民主的攻擊，無論川普存在多少爭議，都不該以武力攻擊。如今需要正視的是，美國年輕族群趨於極端化，勢必激怒共和黨選民。

美國北京聯誼會會長北奧表示，槍擊事件說明美國總統大選 驚心動魄非常恐怖，他相信此事件會將川普送上總統寶座。若是自導自演，誰會願意經受子彈只打耳朵不打腦袋的考驗？這是要付出生命代價的。

全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信表示，槍擊事件反映了拜登支持者的焦慮心態，以及川普強硬立場導致部分選民不安，最終造成槍擊發生。

前美華總主席李社潮進一步指出，針對總統候選人的槍擊暴力事件，無論何種理由，都要予以譴責。但不見得對選舉結果產生怎樣影響，相信選民都有自己判斷。

東谷華美協會創辦人黃樹梧也認為，這起針對川普槍擊案，應該是突發事件。假如有人背後指使，也不太可能找一個沒有任何經驗的年輕人擔任槍手。認為槍擊事件對川普競選確有加分，但不一定會對總統大選的投票結果有決定性影響。