小宅竄紅 華商喊加碼投資

美國小戶型房屋市場有走俏之勢。（Tiny Home網截圖）

擁有大宅子，或許是很多新移民在美國落地生根的夢想。不過近年來，小戶型住宅市場日漸走俏。據總部位於英國倫敦的全球市場和諮詢公司Technavio報告，全球小戶型房屋（Tiny Home）市場2026年前的六年間，會增長35.7億美元，其中北美市場占比59%。也有部分華人 地產投資 與開發商表示，小戶型住宅市場需求日增，投資回報穩定，會考慮在小戶型市場增加投資。

•有助減少環境足跡

據專業房地產 經紀公司RubyHome在2024年初報告，消費者對小戶型住宅興趣日益增加，尤其是那些關注房屋環境影響和可負擔住宅人群。在美國，許多希望縮小生活規模並簡化生活的民眾，對小戶型住宅更是青睞有加。而這種需求的來源，是希望在住房上花費更少的錢，並減少環境足跡（environmental footprint）。

報告說，小戶型住宅的平均面積是225平方呎，約為普通住宅面積的十分之一。這類房屋目前占美國總住宅房源的0.36%。全美小房屋約有一萬棟，平均價格為6萬7000元，比普通住宅平均價格便宜87%。小戶型住宅每平方呎價格比普通住宅高38%。不過，市場上對小戶型住宅的一般理解，是約600平方呎或更小一些。

對於人們開始青睞小戶型住宅，通過調查受訪者歸納居住小戶型優點包括，小房屋成本較低，不僅購買或建造成本較低，而且屋主月支出水電費要少得多，由於空間較小，用於照明、取暖、降溫、用水等方面的支出，也相對較少；很多小房屋是可以移動，提供更多自由。如果選擇可以用拖車輕鬆移動小房屋，屋主就不再被固定一個地方，許多人享受這種便捷性和自由。喜歡旅行和親近自然的人尤其喜歡；小戶型環保，較小住房，能夠降低碳足跡，減少消耗和提高效率。

•大房可負擔性變差

奇諾谷華人房地產投資及開發商朱先生表示，大房子之所以佔據房地產市場絕對比例，主要是開發這類住宅獲利空間更大，而小型住宅就不同。但問題是，現在大房子由於價位愈來愈高，可負擔性正在變差，於是市場上小型屋開始越來越走俏。現在加州允許加建住宅，這類住宅開發有很多就是小型屋，可用於出租，而小型屋出租市場，要比大宅子出租市場看好，相對也比較穩定，畢竟現在房租對很多房客來說，也是越來越沉重的負擔。

朱先生說，現在一些有規模的營建公司，因為擁有囤地優勢，所以能夠大面積開發社區，而這些住宅往往都是幾千平方呎的大房子，價格也更高。對於那些小規模建商，可以憑藉自身優勢，從小戶型住宅市場著手。因為有穩定日增的消費者，所以未來會有更多小戶型住宅上市。這些小戶型住宅若不出售，用於出租也是有利可圖。

不過，河濱市房地產投資者Chris Lu有不同看法。他認為，小戶型房屋空間有限，對居住者在家中進行各種活動或擁有大量物品造成不便。由於空間限制，會讓人感到不舒適，尤其在多人共享情況下。而且存放衣物、食物和其它物品，都可能會成為挑戰。他指出，儘管小戶型住宅通常比傳統房屋便宜，但在某些情況下，建造或購買小戶型住宅的成本效益，可能不明顯。

Chris Lu認為，對投資者更重要的是，雖然小戶型住宅在某些地區會很受歡迎，但在其它地方，可能未必有太大的市場需求，這可能會影響投資者未來出售或出租的潛在價值。