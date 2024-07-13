加州基本收入保障計畫 試點不斷增加

加州領先全美，於2022年啟動基本收入保障試點計畫，且試點地區不斷增加。(Pexels)

Calmatters報導，從周一開始，佛萊斯諾縣（Fresno County）的150個家庭將收到500美元的預付卡，這筆錢可自由使用，沒有任何附加條件。這將是西南佛萊斯諾和休倫（Huron）居民，在為期12個月的低收入 家庭基本收入保障計畫中，首次收到的每月定期付款。

對佛萊斯諾經濟機會委員會顧問萊文（Andy Levine）來說，這代表著一個重大里程碑。在2022年，加州 政府啟動一項2500萬美元的基本收入保障試點計畫，成為全美第一個試點的州，使用的是州長紐森在2021年批准的資金。不過，中央山谷地區沒有被選中參與，包括佛萊斯諾縣。儘管該縣20%的居民生活在聯邦貧困線（FPG）以下，幾乎是加州的兩倍。

萊文對佛萊斯諾沒有被選中感到「真正驚訝和失望」。但在慈善組織介入後，該委員會籌集了約100萬美元來啟動這項計畫。佛萊斯諾州立大學的研究人員將研究這筆錢對家庭的影響。萊文指出，類似的計畫已被證明能改善健康、減少壓力，並可能導致全職就業。他們還將分析這筆錢對家庭孩子的影響，看看是否能改善早期兒童的發展，並促進家長的參與。

加州其他地區也在實驗基本收入保障計畫。沙加緬度縣兒童、家庭和成人服務局正規畫使用730萬美元的州政府區域撥款，進行為期一年的試點計畫，將每月給予200個生活在聯邦貧困線以下的黑人、美洲原住民 和阿拉斯加原住民家庭725美元。在波莫納（Pomona），本周結束的申請計畫則將給予250個符合資格的居民每月500美元，共給付18次。

CalMatters指出，加州有超過40個類似的試點計畫已運行、正在運行或準備啟動。這些計畫每月向特定的低收入群體提供從300到1800美元不等的定期、無限制的現金支付，支付期長達六個月至三年不等。

總體而言，這些計畫代表美國史上規模最大的無限制現金支付實驗，估計超過1萬2000名加州居民收到超過1.8億美元的公共和私人資金。支持者認為，這可以填補工資與現有社會福利計畫及家庭基本需求之間的差距；並主張無條件的現金給予，與典型的福利計畫相反，給予貧困人群解決生活束縛的自由，無論是高額房租、壞掉的汽車、缺乏儲蓄還是突發的緊急情況。

史丹福基本收入實驗室（Standford Basic Income Lab）前主任、現任行為科學非營利組織顧問克萊恩（Sean Kline）表示，在過去四年中，由於三個因素的交匯，加州的基本收入計畫激增：數十年來所得差距的不斷擴大、疫情對經濟不平等的影響以及2020年弗洛伊德（George Floyd）被殺後社會對種族不公的迫切關注。