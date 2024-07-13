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反詐組織：去年詐騙案減18% 求職被騙增118%

編譯胡立宗／綜合報導
越來越多徵才求職只透過網路進行，加上AI工具越來越強，求職詐騙案件因此激增。（取自FOXLA報導）
越來越多徵才求職只透過網路進行，加上AI工具越來越強，求職詐騙案件因此激增。（取自FOXLA報導）

美加反詐騙非營利組織的最新調查發現，詐騙總數在2023年年減18%，但求職詐騙卻激增118%，最大原因是生成型AI越來越成熟，詐騙集團利用AI幫助他們增加可信度。

「身分竊盜情報中心」（Identity Theft Resource Center，簡稱ITRC）長期追蹤詐騙集團與其模式，2023年至2024年上半年的趨勢出現令人擔憂之處，即虛假徵才公告越來越多。

ITRC的報告指出，徵才詐騙利用AI技術在LinkedIn等平台公布幾可亂真的公告，公司簡介、貼文都經過AI修改，吸引求職者主動聯絡，然後再藉機引導求職者以其他方式聯絡，電郵、簡訊、視訊或第三方通訊App，並以這些難辨真偽的管道要求職者提供個資。

因為正常求職往往也會要求提供個資，上當的求職者就信以為真地透露了駕照、工作簽證與社會安全碼，以及存款帳戶。多數受害人都是「公司」突然斷了聯絡，或是要求提供「ID.me」的登入資料時才會發現上當。

ITRC表示，詐騙的型式、感覺與傳訊方式會突然間大幅進步，與AI工具脫不了干係，因為AI能幫（外國）詐騙集團修改文法，或補足對美國各地的不夠瞭解。反制的方法其實很傳統，拿起電話撥連絡電話，看看是不是有人回，多半就會知道了。

AI 詐騙集團 工作簽證

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