開銷大、不安全… 加州被評為不適合自駕遊

加州萬物皆貴，但規畫得當也可以便宜遊。（取自舊金山市府網頁）

夏季期間，很多人可能想開車來趟Road Trip自由行，但是理財網站WalletHub的最新評比中，加州 非常不適合開車自由行，50州裡排名第43，只高於夏威夷與東北的幾個小州。

WalletHub的評比區分為「開銷」、「安全」與「活動」三大類。儘管景色優美、文化多元的加州在活動一項高居第一，但高消費、高油價 卻讓開銷一項墊底，加上安全只排第43名，所以總成績自然不如其他地方。

綜合評比第一的是德州，其次是明尼蘇達、紐約州、路易斯安納與佛州 。

WalletHub的分析師Cassandra Harpe說，加州開車的開銷特別高，尤其是需要加油的燃料車，高油價讓加州敬陪末座，生活支出也排名第49，這些都拉低加州在「開銷」一項的得分，更何況開銷還加權兩倍，總分自然不會太高。

KTLA電視台指出，加州生活往往與高價畫上等號，旅行部落格「Budget Your Trip」推估，在大洛杉磯地區開車旅行，每天開銷至少258元，兩個人的七天旅行至少要花3612元。

但Cassandra Harpe說，加州自由行如果規畫得當，也不一定高攀不上。例如可以預先規畫在哪裡加油，每次省個10元、20元，累積起來也不是一筆小錢；另外，準備些東西車上吃，也可以省掉一些在加油站買的開銷。