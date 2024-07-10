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「不上市房源」缺乏透明度 容易產生糾紛 買家慎選

記者啟鉻／洛杉磯報導
房產市場上的所謂Pocket Listing恐對買家有隱憂。（記者啟鉻／攝影）
房產市場上的所謂Pocket Listing恐對買家有隱憂。（記者啟鉻／攝影）

華人新移民在南加落腳創業，實現美國夢。部分從中國來的華人表示，在選擇購屋時，時常會遇到某些房產仲介聲稱有「未上市房源」（Pocket Listing）。雖然房市有各種不同的行銷策略，但此類「未上市房源」，因具有私密性和針對性，往往在短時間內就能引起部分買家的興趣。但華人地產投資專家謝宗煌認為，這類房源賣方仲介配合度不太高，交易不容易成功，而且將來還可能出現某些糾紛或法律問題。

謝宗煌表示，這種Pocket Listing的出現，一種可能是待售房源屋主想要自售，沒有將房屋信息上傳至多重上市服務系統（MLS）數據庫，因而房屋資訊沒有被共享，也無法在房屋資訊網站（如Zillow）等公共平台發布。另一種可能是屋主出於隱私考量，不願將房屋掛牌上市，也可能要求房屋經紀人不要將房屋掛牌。需要提醒的是，未經屋主同意的未上市屋是違法的，也違反經紀人對賣主受委託人的義務及責任。

謝宗煌認為，所謂未上市屋可能只對賣方經紀有利，而對賣家不利。因此買家經紀人應該避免未上市屋，因賣方經紀人配合度低，交易不太可能成功，而且容易出現法律問題。

業內人士對Pocket Listing的定義，是指房地產代理人將一個待售房產資訊保留在自己的「口袋裡」，而不是在多重上市服務或其它公共房地產平台上。也就是說，這類房源僅通過代理人自己或他們的私人網絡進行推廣銷售。

地產經紀Eric Wu表示，Pocket Listing存在有其優勢，比如對於一些高端房產或需要保密的賣家，這種隱密的銷售方式可以提供高度隱私保護；賣家可能不希望過多人知道他正在出售房產，以避免被關注或干擾。另一方面，賣方和仲介可以更好控制銷售過程，優先選擇特定買家交易洽談，避免了公開市場上大量並非認真買家的騷擾。此外，對於賣家來說，可以減少市場競爭，在一定程度上主導價格談判，尤其是在高價房地產市場中，這種Pocket Listing銷售策略，還可能會達成更高成交價。

河濱資深地產經紀周克蕙指出，房市交易並不反對Pocket Listing的做法。但需要提醒的是，如果地產仲介素質不高，甚至有不法行為採取暗箱操作，隱瞞房屋存在的問題，就會對買家不利。比如一位華人買家通過房產經紀提供的Pocketing Listing買下心儀住宅，可交易完成後，其中有關購買的物業與鄰居地界，仲介並未提供確定相關地產文件。當這位華人找到仲介時，仲介表示，由於時間太久有關資料或沒有了。目前這位華人屋主與鄰居為兩家地界打起官司，煩惱不已。

周克蕙還表示，Pocket Listing因缺少市場競爭，可能導致房產未能以最佳價格出售。而公開市場通常能夠通過競爭機制實現房產最佳價格。

南加資深地產經紀陳啟志也表示，房市很火的時候，往往類似Pocket Listing的銷售方式會增多，因為賣家希望這樣會在短期內快速交易，進而獲得好的價格。但現在房市熱度不再，因此這種銷售方式明顯減少。

華人 房地產 南加

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