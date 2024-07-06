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詐案受害人提前動用退休帳戶須罰款 可爭取稅務減免

記者楊青／洛杉磯報導
殺豬盤沒有地域的限制，只要有電話和網路，就可以「行騙天下」。聯邦國稅局近期針對受騙者涉及退休金帳戶的罰款或返還規定，已視個案情況，予以適當放寬。（美聯社）
殺豬盤沒有地域的限制，只要有電話和網路，就可以「行騙天下」。聯邦國稅局近期針對受騙者涉及退休金帳戶的罰款或返還規定，已視個案情況，予以適當放寬。（美聯社）

層出不窮的殺豬盤、釣魚詐騙和投資詐騙讓受害人欲哭無淚，不少受害人在數以萬數、十萬甚至數百萬計重大損失的同時，還因提前動用退休帳戶導致面臨大筆罰金。資深會計師表示，目前聯邦國稅局針對某些特殊情況放寬了提前提取退休金的返回期限，允許延長返還，對於重大損失受害人，國稅局或允許以「Hardship（苦難）」理由申請罰款減免，減少二度傷害。

洛杉磯克勤會計師事務所聯合創辦人資深會計師楊逸凡表示，允許某種特殊情況的納稅人延長提前提取退休金返回其退休帳戶，是國稅局近期較新的做法，讓諸如殺豬盤、釣魚詐騙和投資詐騙受害人有喘息的機會。她表示，事實上目前的聯邦稅務法規並沒有針對殺豬盤之類的騙局做出明確的規定，但實際操作上有更多靈活空間。

楊逸凡表示，根據聯邦稅務法規，提早提取退休金會有10%的罰款，但近年稅務法放寬限制，如果提取的退休金涉及被騙，則允許當事人有60天的返還緩衝期，即在60天內將退休金返回原來的帳戶，或轉到另外的退休帳戶，不予罰款，也不產生收入稅。也就是說，如果當事人因為被騙沒有辦法將提取的退休金在指定的時間存回退休帳戶，可以向國稅局申請延長存回的時間；至於延長多久，因個案而論。

楊逸凡表示，巨額騙案的受害人，還不起提前提取退休金而產生的罰款，可有一種辦法是申請「hardship」。她表示，國稅局有一個法規，給與財務發生困難的納稅人稅務減免。比如醫療費用支付困難、付不出房租、住房有重大損失需要修理、付不出學費、喪葬費等，都可成為申請「hardship」稅務減免的理由；巨額資金被騙，可請會計師申請說明，10%的罰款或可免除。但她表示，申請「hardship」需要當事人向國稅局提供有力證據，證明自己確實陷入財務困難，無法繳納罰款。

資深會計師顧衍時表示，近年各種騙局導致大批受害人巨大的財務損失，一些人一輩子積蓄付諸東流，不少受害人還面臨巨大的稅務缺口，雪上加霜。他表示，殺豬盤、釣魚騙局等近年常見詐騙，根據聯邦稅收法第165條，都規範在現金財務損失法規，形同家裡財產被偷，有一定的減免限度。通常是損失高於個人收入10%的部分，才可獲得稅收減免，如果損失低於個人收入，則不得減免。但國稅局的現金損失稅務減免法規，從2018年至2025年暫停，也就是說，法律是存在的，但目前一分錢也減不了。

顧衍時表示，由於近年殺豬盤等各種財務騙案甚囂塵上，受害人損失巨大，國稅局雖沒有明確條文，但實際做法可將這些騙案的損失往龐氏騙局的損失方面靠，而獲得稅務抵扣。按照國稅局有關龐氏騙局受害人稅務減免法規，受害人不但可以獲得稅務減免，還可減到其所有收入的95%。實際的案例是，如果自我認定被騙的錢收不回來了，一般可以減到95%；假如受害人自己聘請律師並已進入司法程序，則減75% 。

資深會計師楊逸凡指出，國稅局允許某種特殊情況的納稅人，延長提前提取退休金返回其退...
資深會計師楊逸凡指出，國稅局允許某種特殊情況的納稅人，延長提前提取退休金返回其退休帳戶，詐騙受害人有喘息的機會。（本報資料照片）
資深會計師顧衍時表示，依國稅局有關龐氏騙局受害人稅務減免法規，受害人可獲稅務減免...
資深會計師顧衍時表示，依國稅局有關龐氏騙局受害人稅務減免法規，受害人可獲稅務減免。（本報資料照片）

退休金 國稅局 殺豬盤

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