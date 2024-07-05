工作簽暫被拒 求助議員不一定有用 律師建議用3招

許俊良指出，在中國的美領館，辦簽證不通過的概率較其他國家會更大一些。（美國駐廣州總領館官網）

對很多在美國用工作簽證 （諸如H1）打工的華人而言，離境後須激活簽證才能再次進入美國，是件令人頭疼的事，因為在激活簽證時，存在被暫時拒簽和無理由行政審查的風險，令歸途充滿變數。如果遇到此種情況，應如何應對？

南加移民律師許俊良表示，工作簽證被暫拒待審查的案件數不勝數，多數情況連暫拒理由都沒有，特別是中國的美領館，拒簽概率較其他國家更大，一些人甚至認為中國美領館有刁難大陸申請者的嫌疑。因此，一些申請者會選擇去往中國以外的國家激活簽證，比如離美國較近且較安全的加拿大。

許俊良指出，簽證一旦被暫拒並進入行政審核程序，一切都無法揣測，因為大使館 不會給出具體的理由和時間線，快則一兩周，長則一年半載。遭遇行政審查，可能是個人的問題，或公司的問題，甚至是沒有問題。同時，根據他的經驗，沒有百分之百有效的催簽方法。許俊良說，儘管在王小姐的案例裡，求助議員起了作用，但他之前的一個客戶，行政審核長達八個月，求助議員也無用，最終只能放棄H1的申請，轉申請H1家屬簽證H4。

許俊良認為，最好的應對方式是在根源上做好準備，一是備齊所有可能會用到的文件，如果有法院紀錄也最好帶上，打消簽證官的各種疑慮；二是錯開高峰，在領館作業較少的時段申請，通過概率可能高一些，如避開暑期、過年、開學前等高峰時間；三是去第三國申請，繞開通過率較低的中國美領館。

許俊良還表示，當拒簽發生了，要調整好心態，大多行政審核在三四周後會有結果。如果等待超過一個月，儘管沒有絕對有效的催簽方法，但還是可以嘗試與大使館溝通、求助議員等，如果大使館有任何要求，及時回覆並配合完成。

根據美國國務院 信息，美國簽證行政審查主要是為了消除不安全因素。根據往年的經驗，一般原因主要有三類：申請專業敏感、過往履歷覆雜和相關移民傾向。在實踐中，簽證官可以決定是否需要委託美國國務院相關部門，如簽證辦公室、FBI等，對申請人進行更深入的背景審查。

此外，許俊良建議，如遇行政審核，也應及時告知公司，和公司協商是否能遠程繼續工作等，以求儘量減少對申請人正常工作生活帶來的負面影響。