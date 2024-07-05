我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

工作簽暫被拒 求助議員不一定有用 律師建議用3招

記者劉子為／洛杉磯報導
許俊良指出，在中國的美領館，辦簽證不通過的概率較其他國家會更大一些。（美國駐廣州總領館官網）
許俊良指出，在中國的美領館，辦簽證不通過的概率較其他國家會更大一些。（美國駐廣州總領館官網）

對很多在美國用工作簽證（諸如H1）打工的華人而言，離境後須激活簽證才能再次進入美國，是件令人頭疼的事，因為在激活簽證時，存在被暫時拒簽和無理由行政審查的風險，令歸途充滿變數。如果遇到此種情況，應如何應對？

南加移民律師許俊良表示，工作簽證被暫拒待審查的案件數不勝數，多數情況連暫拒理由都沒有，特別是中國的美領館，拒簽概率較其他國家更大，一些人甚至認為中國美領館有刁難大陸申請者的嫌疑。因此，一些申請者會選擇去往中國以外的國家激活簽證，比如離美國較近且較安全的加拿大。

許俊良指出，簽證一旦被暫拒並進入行政審核程序，一切都無法揣測，因為大使館不會給出具體的理由和時間線，快則一兩周，長則一年半載。遭遇行政審查，可能是個人的問題，或公司的問題，甚至是沒有問題。同時，根據他的經驗，沒有百分之百有效的催簽方法。許俊良說，儘管在王小姐的案例裡，求助議員起了作用，但他之前的一個客戶，行政審核長達八個月，求助議員也無用，最終只能放棄H1的申請，轉申請H1家屬簽證H4。

許俊良認為，最好的應對方式是在根源上做好準備，一是備齊所有可能會用到的文件，如果有法院紀錄也最好帶上，打消簽證官的各種疑慮；二是錯開高峰，在領館作業較少的時段申請，通過概率可能高一些，如避開暑期、過年、開學前等高峰時間；三是去第三國申請，繞開通過率較低的中國美領館。

許俊良還表示，當拒簽發生了，要調整好心態，大多行政審核在三四周後會有結果。如果等待超過一個月，儘管沒有絕對有效的催簽方法，但還是可以嘗試與大使館溝通、求助議員等，如果大使館有任何要求，及時回覆並配合完成。

根據美國國務院信息，美國簽證行政審查主要是為了消除不安全因素。根據往年的經驗，一般原因主要有三類：申請專業敏感、過往履歷覆雜和相關移民傾向。在實踐中，簽證官可以決定是否需要委託美國國務院相關部門，如簽證辦公室、FBI等，對申請人進行更深入的背景審查。

此外，許俊良建議，如遇行政審核，也應及時告知公司，和公司協商是否能遠程繼續工作等，以求儘量減少對申請人正常工作生活帶來的負面影響。

工作簽證 大使館 國務院

上一則

美食樂園╱凱撒沙拉百歲 與美國同日慶生

下一則

返美工作簽被拒滯廣州 華女求助南加民代催辦 迅速過關？

延伸閱讀

通用汽車在美國低報產品碳排 遭罰1.4億

通用汽車在美國低報產品碳排 遭罰1.4億
看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統

看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統
赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物
美赴中留學驟減9成 中國知名學者看不到美國生：很想念

美赴中留學驟減9成 中國知名學者看不到美國生：很想念
中國近十年生成式AI專利竟是美國6倍 這兩家公司最強

中國近十年生成式AI專利竟是美國6倍 這兩家公司最強
4企涉培訓解放軍 美列貿易限制名單

4企涉培訓解放軍 美列貿易限制名單

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解