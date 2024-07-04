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借名置產保障所有權 留書面文件以防糾紛

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為南加某地正待出售房產。（記者啟鉻／攝影）
圖為南加某地正待出售房產。（記者啟鉻／攝影）

對於華人新移民中存在借用他人名字購房置產所發生所有權糾紛案，部分華人法律專家認為，無論雙方關係多麼親近，也都要留下書面文件，一旦發生所有權糾紛，也好有證據打贏官司。

方孝偉律師表示，房產交易涉及屋主相關文件要到縣府登記備案，也就是說誰的名字登記就應屬於誰的房產。一旦雙方發生糾紛，就要看證據。如果有較大金額房貸，要看誰簽字辦理。

胡樹偉律師認為，如果雙方沒有合約，就無法證明房產買家就是屋主，因為屋主名字就確定了房產權。提醒任何交易都要留有書面證明，否則一旦雙方發生糾紛，很難理清到底誰是所有者。如果打起官司，沒有任何可出示證據，出資方只能自認倒霉。

郝琦律師指出，很多華人總認為，什麼事情都喜歡委託好友來做。實際上這存在隱患。一旦發生糾紛，就會指責欺詐、騙子、無賴。實際上這類糾紛案子在美國華人社會屢見不鮮，經常發生。不過即使沒有雙方正式的合約，也有兩人過往的微信或電郵交流記錄。一旦打起官司，這些也都會作為呈堂證供。所以說，遇到涉及房產名字糾紛，不見得借用他人名字的房產投資人就一定會輸。

庫卡蒙加牧場市資深法界人士John Yue補充說，打算購買房屋，就應該按照當地法律規定去完成，使用真實名稱和身分進行買賣交易。如果有某種擔心，就應該尋求法律諮詢，聽取正確建議，確保所有交易符合司法標準，而且不會引起後續糾紛。

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