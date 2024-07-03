民間研究：加州10大致命公路 6條位於南加

洛縣10號公路，深夜常見交通事故。（記者子為／攝影）

最近發布的一項民間研究顯示，在2018年至2022年間，加州 的車禍死亡人數大幅增加，其中死亡人數最多的10條公路中，有6條都位於南加 州地區。

根據研究公司 Consumer Affairs 近期發布的報告，儘管加州人口數在2018年至2022年間有所下降，但同期車禍死亡人數仍增加了17%。

加州交通安全辦公室公共事務副主任維斯伯格 （Timothy Weisberg） 表示，「在疫情 期間，我們看到了更多危險駕駛行為，這是一場需要扭轉的危機。」

交通安全專家指出，這在很大程度上可以歸因於疫情期間，加州的道路不太擁堵，導致一些駕駛者比以前開得更快，並補充說，酒後駕駛事故在2018年和2022年都導致了加州交通死亡人數的至少四分之一。

Consumer Affairs的研究人員指出，2018年至2022年間，加州各縣因超速行駛和飲酒而死亡的人數分別約為28%和25%。在加州農村地區、人口較少的縣，超速行駛是致命車禍的一個常見因素。

研究人員還發現，總體而言，加州最致命的道路是5號高速公路（I-5），這條公路在2022年有128人死亡，低於2018年報告的150人死亡。研究人員還指出，當按縣劃分時，南加的聖伯納汀諾縣（San Bernadino）是駕駛者死亡人數最多的縣，2022年該縣每10萬人中有近20人死亡。

該研究列出加州在2018和2022年致死人數最高的10條公路路段，其中15號公路穿過聖伯納汀諾縣為第一致命路段，在2022年有48人死亡，比2018年增加15人。這10條致命路段中還有5條也位於南加地區，分別是排名第二的10號公路穿越河濱縣的路段；排名第三的5號公路穿越聖地牙哥縣的路段；排名第四的5號公路穿越橙縣的路段；排名第五的101公路穿越聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的路段；排名第八的10號公路穿越洛杉磯縣的路段。

一位每天需要開車的南加華人表示，在當地駕駛時，常能看到超速或頻繁換道的司機，這讓他常需要加倍謹慎的駕駛。為了結束這種致命的趨勢，加州交通安全辦公室與加州交通廳（Caltrans）合作推出了「安全加州」教育計畫（Go Safely California），推廣安全駕駛的規則與風氣。

更多安全建議可參考：https://gosafelyca.org/share-the-road/