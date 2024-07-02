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新冠疫情升溫 洛縣病例翻倍 洛市長也確診

洛杉磯訊
新冠疫情再現，洛市長貝斯也遭感染。（取自洛市網頁）
新冠疫情再現，洛市長貝斯也遭感染。（取自洛市網頁）

洛杉磯縣新冠病例持續攀升，感染住院的人數也在不斷增加；洛杉磯市市長辦公室日前也表示，貝斯（Karen Bass）的新冠病毒檢測呈陽性。衛生官員呼籲，民眾應及時接種最新版疫苗

洛杉磯縣公共衛生局（L.A. County Public Health Department）最新數據顯示，洛縣平均每天新增病例215例，較一個月前的112例幾乎翻倍。而在此前的一個月（截至5月26日的一周），平均每日新增83例。

同時，因新冠檢測陽性的住院人數也在增加。截至6月22日前的一周，洛杉磯縣醫院平均每天有153名患者，高於前一周的138名患者。去年夏季的高峰期平均每日新增620名患者。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，近期新冠病例增加不僅出現在全縣範圍內，也在全州範圍發生。5月新毒株FLiRT亞變體（正式名稱為KP.2、KP.3和KP.1）正在逐漸取代之前主導的冬季變體（JN.1）。截至6月22日的兩周內，根據現有的最新信息，美國預估的新冠病毒樣本中有62.9%屬於FLiRT變種，高於一個月前的45.3%。

夏季病毒的激增通常與旅行和團體聚會的增加同時發生。由於多數人早已拋棄口罩，感染機會更高。大多數已接種疫苗的人距離最後一次注射新冠加強針已經很遠，進一步增加了感染可能性。醫生繼續敦促人們考慮接種最新疫苗，特別是高風險族群。在加州，目前只有36%的65歲及以上長者接種了最新版疫苗，該疫苗於2023年9月首次推出。

CDC敦促年齡在六個月及以上的所有人接種一劑最新版疫苗，同時也建議那些距離上次注射至少已經超過四個月、65歲及以上長者注射第二劑；免疫功能低下的人可以在最後一次建議劑量後兩個月再注射一次更新疫苗，並與醫療保健提供者討論是否需要進一步注射。

耶魯大學醫學傳染病專家Scott Roberts表示，新冠病毒檢測應該能夠檢測出新毒株FLiRT。專家建議感到不適的人每天檢測。對於出現症状的人來說，應考慮連續三到五天每天進行一次快速新冠病毒檢測。值得注意的是，在發病後，新冠快速檢測可能需要更長的時間才能顯示陽性結果。

根據今年1月發布的更新指南，聯邦衛生官員仍然建議新冠檢測呈陽性的人戴口罩，避免與感染嚴重新冠風險較高的人接觸，並及時就醫治療。新冠疫苗更新版預計將於秋季推出。

洛杉磯縣的新冠病例持續攀升，CDC敦促年齡在6個月及以上的所有人接種一劑最新版疫...
洛杉磯縣的新冠病例持續攀升，CDC敦促年齡在6個月及以上的所有人接種一劑最新版疫苗。（圖片取自Pexels網站）

檢測 疫苗 洛杉磯

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