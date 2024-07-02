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加州燃油稅 7月1日起增至每加侖60美分

編譯陳盈霖／綜合報導
自7月1日起，加州燃油稅（Gas Tax）將提高至每加侖60分，共和黨人稱加州駕駛人難以負荷。（取自ABC 7）
自7月1日起，加州燃油稅（Gas Tax）將提高至每加侖60分，共和黨人稱加州駕駛人難以負荷。（取自ABC 7）

Contracosta.news報導，加州燃油稅（Gas Tax）自7月1日起提高至每加侖60分，較2017年每加侖27.8分上漲1倍以上。這意味著若加滿12加侖汽油，需額外支付25分錢。以整體的稅率來說，每加侖需支付1.28元，加滿12加侖汽油，需支付15.36元稅金。

根據南加州汽車協會（AAA），截至6月28日星期五，加州汽油每加侖平均4.8元，康曲柯士達縣（Contra Costa County）駕駛者每加侖汽油平均為4.88元，洛縣平均油價為每加侖4.78元。根據AAA，原油成本約占加油費用的54%，更昂貴的原油價格通常會出現更高的油價。

南加州汽車協會發言人葛羅斯（Andrew Gross）表示，上周夏季開始時汽油需求低迷，但隨著創紀錄的6000萬旅遊人次預計在7月4日國慶假期出遊，這一數字未來10天內可能會再上升，但原油價格是否會保持在每桶80元以上需再關注。

根據加州交通廳（CalTrans）數據，此特種消費稅（excise tax）約有80%用於支付高速公路和道路維修費用。一些共和黨立法人員稱，這項稅收對駕駛者已難以負擔。

共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）在X發文稱，「按照加州州長紐森（Gavin Newsom）的傳統，我們州汽油稅再次於7月1日上調，在拜登和紐森的通貨膨脹下，加州人已經受夠了，現在他們稅收增長使駕駛人更難以承受。」

加州人平均每年支付約300元州汽油稅。除加州外，包括印第安納（Indiana）、維吉尼亞（Virginia）和密西根（Michigan）等州，也於7月1日上調燃油稅。

加州 油價 紐森

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