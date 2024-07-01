加州最富4位立法者 去年至少投資股市百萬

加州最多立法者投資的十大公司 資料來源：CalMatters

CalMatters報導，四名立法者在2023年報告他們在股市中至少投資 了100萬美元，但加州 有限的披露法律，並不能全面反映每位立法者的財富狀況。

這四位立法者是：來自共和黨參議員Roger Ｎiello，他是沙加緬度地區著名的汽車經銷商；民主黨參議員Bill Dodd，前水公司高管；民主黨眾議員 Gail Pellerin，以及共和黨眾議員Joe Patterson，他曾經營一家小型諮詢公司。

可能還有立法者擁有同樣多、甚至更多的財富，但加州的披露法律只要求他們披露個別股票、商業持股和收入性房地產的所有權。他們不需要報告儲蓄帳戶、共同基金投資或其他金融工具。

即使是股票披露也很模糊，因為投資是依四個價值範圍報告：2000~1萬美元、1萬~10萬、不到100萬美元和超過100萬美元。價值低於2000美元的投資不必報告。

關於財富的有限披露是1974年9號提案的有意為之（intentional），該提案創建了州公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission），並設立了財務報告要求的規則。該提案的共同作者Bob Stern說，披露規則的目的是識別可能的利益衝突，即立法者可能從政策決定中受益，而不是詳細說明成員的總體財富。

目前立法者的股票經紀帳戶總價值，在去年約為1600萬美元到1億1200萬美元之間。報告股票持有的立法者中，中位數投資組合的價值在8萬1005美元到66萬美元之間，雖然加州120名立法者中，近70%報告沒有任何投資。

最常見的立法者報告的股票，是一些全球最有價值和知名的品牌。四個最常見的股票中有三個是加州公司。其中，18名立法者報告總價值在52萬4016美元到520萬美元之間的蘋果公司股票，這是立法機構中最常見的股票。接下來三個最受歡迎的投資分別是迪士尼、Alphabet（谷歌母公司）和美國銀行。

44名現任立法者報告了近550種股票，這意味去年有76名在職立法者報告沒有任何股票持有。

CalMatters比較了報告至少100萬美元股票的四名立法者的投票記錄，與這些公司在本屆立法會上所採取的立場，未發現利益衝突。如果有利益衝突，州官員表示，立法者有義務迴避該事項，並在討論期間離開房間。

雖然沒有正式記錄顯示立法者是否因財務利益衝突而迴避投票，但CalMatters發現，至少兩次由於潛在財務利益衝突而迴避的情況，包括Roger Ｎiello在眾議院法案473（可能影響特許經營汽車經銷商的法律）和Joe Patterson在AB 1659（要求在州內銷售的小型電子設備兼容USB-C充電的法律）。

公平政治實踐委員會發言人Jay Wierenga表示，利益衝突的指導方針在政府法典第87100條中：任何級別的州或地方政府的公職人員不得做出、參與做出或以任何方式試圖利用公職人員的官方職位來影響公務決策，而該決策公職人員知道或有理由知道會涉及自身的財務利益。

2023年的股票披露還顯示，一些立法者報告的投資組合價值比前一年低。眾議員 Marc Berman和Jacqui Irwin在2022年都報告了至少100萬美元的股票投資，但去年沒有。Berman說，他的配偶在8月和12月賣出了價值在5萬4005美元到52萬美元之間的股票。Irwin則在去年5月至7月之間賣出了價值在30萬美元到300萬美元之間的亞馬遜股票。

加州普通事務局道德計畫經理Sean McMorris說，加州的披露要求不像國會那麼嚴格，國會要求民選官員在45天內報告股票交易，但仍比許多其他地方嚴格。他並認為加州有一個比較好的系統，「政治改革法」每年都在不斷修訂，以應對漏洞、新情況或技術。根據國家立法會議分析的數據，約有一半的州不要求任何形式的股票披露。