趕早或者撿漏 夏季酒店預訂享優惠

今年夏季旅遊對於酒店業者來說喜憂參半，酒店業者認為，通膨和利息都在影響酒店的入住率，且遊客消費從報復性消費回歸於正常，酒店入住率保持在七成左右。（圖／讀者提供）

今年夏季旅遊對於酒店業者來說喜憂參半，酒店業者認為，通膨和利息影響著酒店的入住率，且遊客消費從報復性消費回歸於正常，酒店入住率保持在七成左右。同時也有新生客源，比如日漸恢復的商務旅遊和中國大陸遊客，及匹克球旅客。

根據Costar網站，國際旅客仍然是酒店的需求領域，酒店業者希望他們在不久的將來能夠回歸。酒店業者Kevin Ellis表示，其酒店業務組合似乎比以前更傾向於短暫旅行，駕車市場客流量強於預期，從財務角度來看，他預計今年情況將與2023年類似。客人的行為和期望趨向於正常，他們想要一間套房和可使用的室外區域，及不間斷的Wi-Fi，享受與家人共度時光並完成一些工作。

他說，健康仍然是休閒和商務旅客的重要因素，餐飲需求至關重要且不斷發展，酒店水療服務，尤其是水療護理，一直深受客人歡迎。匹克球旅行者成為新生力量，這些旅行者會前往不同的溫暖城市，例如鳳凰城、達拉斯和拉斯維加斯打匹克球。他們多數會停留很長一段時間，且有錢可花。

酒店業者Peter Zen表示，西岸的酒店目前還在等在中國遊客，其酒店入住率基本在七成半左右。下半年假日季客源多少還是主要看酒店的地理位置，及其客人主要是商務還是遊客。房間價格和去年基本持平，預訂酒店房間在Expedia這樣的綜合網站預訂，和在酒店官網價格一樣，因為所有有品牌的旅館和平台都有合約，他們賣的價格和酒店網站價格相同，大家可放心去品牌旅館的官網預訂。同時酒店房間是愈早訂愈便宜，或者當天預訂也會有可能碰到好康。

酒店業者汪蔚興認為，疫情 後報復性消費一下衝到頂點，導致酒店供不應求，但現在熱潮消退，主要原因是通貨膨脹、利息高和最低薪資調整，導致住房率下滑，基本現在酒店入住率在七成左右，下半年情勢依然險峻，希望酒店業績能維持在這個水準。和聖蓋博谷酒店房源缺乏整體調控相比，爾灣 酒店最大優勢是在酒店房間數量掌控相對嚴格，對新酒店開發數量更有規畫性，因此能更好控制房價，同時爾灣酒店的房間數量穩定，也能讓周邊城市酒店尤其是在旺季時也跟著受益。

機器人化是酒店的一個趨勢，他認為，AI運用主要集中在入住時使用，但也需要一大筆投資 ，業者也要考慮使用機器人是否對整體營運有幫助。大型連鎖酒店使用機器人更有利，因為能和現有系統兼容，而那些非連鎖或小型的酒店使用機器人可能會出現系統不兼容或適用性的問題。