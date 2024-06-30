橙縣11城市 允許合法販售煙火 施放時遠離房屋乾燥植被

各城市對銷售、施放焰火規定各不相同。(取自KRON 4）

橙縣 紀事報報導，橙縣僅11個城市允許在國慶假期期間使用和銷售合法、安全煙火。合法的煙火包裝上需有州消防局標誌。消防官員提醒，成年人才能點燃與處理煙火，施放時遠離房屋、汽車和乾燥植被，且準備水和水管。以下是各城市對煙火施放、購買相關規定。

安那罕：居民可在6月28日至7月4日，於特定攤位購買批准的煙火，國慶日當天晚間9時結束銷售，施放時間僅在7月4日上午10時至晚上10時。該市東部丘陵地因山火 風險禁止施放煙火，包括55號公路以東和91號高速公路東南部。

普安那公園：7月1日至3日上午10時至晚上10時，4日上午10時至晚上9時銷售，國慶日當天上午10時至晚上10時施放。

科斯塔梅沙：6月30日至7月3日上午10時至晚間10時，4日上午9時至晚間9時販售，施放時間於7月2日至4日下午4時至晚上10時。

富樂頓：7月1日至4日上午10時至晚上10時（4日至晚間9時）銷售，國慶日上午10時至晚上10時施放。

園林市：銷售時間同富樂頓市，然該市僅能在私人土地上施放煙火，時間是國慶日當天上午10時至晚上10時。

杭廷頓灘：7月1日至3日中午到晚上10時，7月4日上午10時至晚上9時販售，7月4日中午至晚上10時於城市內施放，禁止於海灘和公共場所。

洛斯阿拉米圖斯：7月1日至4日上午10時至晚上9時於特定攤位販售，國慶日當天上午10時至晚上10時施放。

聖塔安那：7月1日中午至晚上10時，2日至4日上午10時至晚上10時（國慶日至晚間9時）販售，7月1日至4日這些時段內可施放煙火。

斯坦頓市：7月1日中午至晚上10時，2日至4日上午9時至晚上10時販售，施放時間自1日到4日上午10時至晚上11時，僅限於私人住宅。

維拉公園（Villa Park）：6月30日至7月3日上午10時至晚上10時，4日上午10時至晚上8時販售煙火，施放時間於4日中午至晚上10時。

西敏市：6月30日至7月3日上午10時至晚上10時，4日至晚上9時銷售，4日上午10時至晚上10時，在住宅街道上燃放。