國慶無人機燈光秀替代煙火 降空汙防山火

好萊塢露天劇場將從7月2日至4日連續3天有壯觀煙火表演。（記者張宏／攝影）

一般稱為美國國慶日的7月4日獨立日（Independence Day）即將到來，按照傳統，洛杉磯各地都會舉辦煙火表演，今年和往年不同的是，一些城市用無人機表演替代傳統的煙火表演，不僅視覺上有新鮮感，且減少煙火燃燒對空氣的汙染，也降低在天乾物燥之際引發山火的風險。

往年國慶節夜晚都是此起彼伏的煙花漫天，濃煙陣陣，今年南加地區至少有三個地方將以無人機燈光秀取代煙火。華人 區城市聖蓋博 7月3日在Gabrielino高中將舉辦無人機國慶表演。卡爾弗（Culver City）市中心商業協會今年變革，用無人機取代以前的卡爾弗城煙火表演，為卡爾弗城開創新傳統，且在市議會全力支持下，這項新家庭友善活動將免費向公眾開放，從城市廣場（Town Plaza）的現場音樂會開始，隨後是首次空中無人機燈光秀慶美國的獨立。洛杉磯市中心的Grand Park不僅在7月4日舉辦街區派對，現場有兩個舞台的音樂表演、美食餐車和舞蹈等表演，且晚上還有獨特的無人機表演，活動無需門票。

華人孫女士計畫國慶去看無人機燈光秀，她表示，煙火燦爛易逝，每次拍照都很緊張，經常無法抓住美麗瞬間，且煙霧繚繞又不環保，無人機燈光秀會更加吸引人，相信拍照也更漂亮。

喜歡傳統煙火表演的民眾可在聖蓋博谷如羅斯密在7月4日當天位於Carnival at Rosemead Park有遊行和煙火表演，阿罕布拉在7月4日位於Almansor街南800號有免費的煙火表演。而蒙特利公園市的巴恩斯公園煙火則提早在6月29日上演。

往西邊去，好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）將從7月2日至4日連續三天有壯觀煙火表演，且搭配Harry Connick Jr.的音樂會，讓大家先在夏日戶外欣賞一場美妙的音樂會再觀看美麗煙火。在Marina del Rey灣也會在7月4日舉辦煙火表演，可從Burton Chace公園、漁人村、海濱酒店、餐廳和船隻上觀看，會有海上繁花既視感。Pacific Palisades的7月4日遊行從下午2點在Sunset大道開始。隨後在Palisades Charter高中舉行晚間音樂會和煙火表演，不過該煙火表演需要門票。