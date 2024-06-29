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加州雖視飲水為基本人權 仍有逾91萬人飲用水不符標準

編譯胡立宗／綜合報導
加州2012年已將「乾淨安全的飲用水」視為基本人權。（Pexels）
加州2012年已將「乾淨安全的飲用水」視為基本人權。（Pexels）

加州2012年率先承認「乾淨安全的飲用水」為基本人權，雖然目前已有98%的加州人得以使用合乎標準的飲水，但加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）的最新年報卻顯示，2024年1月1日仍有91萬3000人的飲水品質低於標準，還有154萬人的供水系統瀕臨故障。

雖然飲水品質不良的人數現在已經降到77萬1000人，供水系統可能故障的人數卻增加至180萬人，其中依靠地下水的中央山谷（Central Valley）與中部海岸區最為嚴重。因此，洛杉磯加大水權研究室（Human Right to Water Solutions Lab）主任、也是管理委員會成員的Greg Pierce才說，事情很簡單，「加州需要說到做到」。

CalMatters報導，水資源管理委員會列管的故障系統，平均都在380座至400座之間，除了少數年份，故障名單都是只加不減，而且抽取地下水的井，水質還不歸政府管，因此，水裡含有化學物質、細菌、味道不佳的情況一直都有。

倡議組織Community Water Center的政策與法律負責人Kyle Jones認為，「這點在道德上一點都說不過去」，一個聲稱飲水是基本人權的州，卻沒辦法保證每個人都能喝到乾淨的水。然而，要讓所有系統都正常運作，卻是一大筆開銷，最初預估五年間要投入159億元，但隨著通貨膨脹，費用還會繼續增加。

管理委員會表示，它們能夠分擔其中的20億元，剩下的139億元就要落到供水單位與水井的主人頭上了，很多水井只供數十人飲用，這筆開銷根本超出負擔；更何況全加州有問題的水井有14萬4000個之多。但是不改善，恐怕電影「Erin Brockovich」（永不妥協）的情境還會一再上演。

雖然，加州不是什麼事都沒做，畢竟2017年至2023年，有283個系統脫離了危險名單，占全部715個的42%，也新增了70萬人可以喝到乾淨的水，但倡議人士都認為，加州提升飲用水品質的行動還是太慢。 管理委員會的資深環境科學家Kristyn Abhold說，建設需要時間，不只是資金，還有規劃，以及施工計畫，還需要社區的同意，最後才能拿到許可。

只是，時間不等人，2021年估算的159億元，現在又增加了11億元，除了通貨膨脹，還有分析報告都偏向長期、高價的解決方案；再加上近年加州政府逐年擴大的預算赤字，倡議人士說，未來兩年能夠分到的經費只會更少，而且連州府官員都同意，供水預算經常是最先被砍的。因此，「乾淨安全的飲用水」的人權，不是每個加州人都有的，這件事還會持續好一陣子。

加州水資源管理委員會（State Water Resources Control...
加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）的最新年報顯示，仍有91萬3000人的飲水品質低於標準。（取自水資源管理委員會官網）

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