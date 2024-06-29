民主黨華人看辯論 誇拜登關心社區

洛杉磯民主黨舉辦大選辯論觀看派對。（截自Mark Ramos社媒平台）

洛杉磯縣民主黨 與加州民主黨於27日晚在洛市中心合辦大選辯論觀看派對，民主黨人及支持者齊聚一堂，蒙特利公園市市議員羅霈霆（Henry Lo）出席，他表示，每當拜登 總統發言，大家歡呼雀躍，前總統川普 發言時則噓聲四起，現場氣氛熱烈。

羅霈霆強調，這場辯論僅是前哨，未來還有幾個月的競選拉票活動及第二場辯論。目前未聽聞民主黨考慮換候選人的傳言。拜登和川普各自的政見和演講風格一如既往，例如川普常常避而不答，尤其是針對於1月6日的國會暴動。

民主黨舉辦大選辯論觀看派對。（拜登競選總部）

他還表示，川普的排外和反移民立場令人擔憂。雖然川普也是移民的後代，但他種種針對亞裔美國人的排外言論，煽動了對亞裔的仇恨。如果要看兩位候選人的不同，蒙市槍擊案就是一個例證。悲劇發生後，拜登和賀錦麗來到蒙市，慰問受害者及其家屬，川普對此卻隻字未提。由此可見，拜登總統對各個社區的關懷是深切而真誠的，在多個層面上展示了他的關心和支持。另外，他提出的保護企業的政策確實可行，並且在執行中證明了有效性，也展現對憲法權利的保護和尊重。

南加州民主黨黨代表陳介飛（Jay Chen）表示，今年的首次大選辯論早，可有充足時間為下一次的辯論做好準備。儘管拜登總統在上半場辯論中的表現不如預期，但是他的政策和理念都是實實在在的，不像川普，仍舊滿口謊言。至於有風聲傳出民主黨考慮更換候選人，他認為那是一種過度反應。大部分選民並不會因為一次辯論就會改變自己的立場，勝負關鍵還是要看搖擺州，候選人提出的政策就尤為重要。

他還指出，CNN的兩位主持人並沒有起到應有的作用，在川普迴避問題時放任他顧左右而言他，在他撒謊時也沒有做事實核查。

洛杉磯縣民主黨主席Mark Ramos在辯論結束後發表聲明指出，這次辯論鞏固了拜登總統致力於恢復「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）並還給女性個人自主權的承諾。他相信，美國將在拜登總統的領導下繼續走向繁榮，朝著一個更加光明、包容的未來前進，為這個國家的每一個人。